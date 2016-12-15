HDP Genel Merkezi'ne ateş açıldı

Ankara'da Halkların Demokratik Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi binasına pompalı tüfekle ateş açan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

HDP Genel Merkezi'nin önüne saat 23.00 sıralarında gelen A.T.G isimli kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle binaya 4 el ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar binanın duvarlarına ve camlarına isabet ederken, şüpheli bölgedeki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli A.T.G., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TAKSİYLE GELMİŞ

HDP'den, genel merkeze yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "A.T.G. isimli bir saldırgan, ticari bir taksi ile genel merkezimizin önüne gelmiş, araçtan inip kapının önüne geldiğinde montunun içerisinden pompalı tüfeğini çıkarıp 4 el ateş etmiştir. Daha sonra tüfeğini yere atıp ellerini kaldırarak polise teslim olmuştur. Yaralananın olmadığı saldırıda, Genel Merkez binamız hafif zarar görmüştür" denildi.

Saldırının kınandığı açıklamada ayrıca, "Ne bu saldırılar, ne de algı operasyonları bizleri demokratik siyaset yolumuzdan, bu konudaki kararlı ve ilkeli tutumumuzdan vazgeçiremeyecektir" ifadeleri kullanıldı.