HDP'li 2 vekil gözaltına alındı, 8 vekil için 'zorla getirme' kararı

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekili Besime Konca, Diyarbakır ve Batman'da yürütülen terör soruşturmaları kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Diyarbakır ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen iki ayrı terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekili Besime Konca, Ankara'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konca ve Demirel, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. GENEL MERKEZ ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDILAR Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekili Besime Konca'nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı. HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Sayın Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekilimiz Sayın Besime Konca saat 24.00 itibariyle Genel Merkezimiz önünde gözaltına alınmıştır" denildi. HDP'li 8 milletvekili için 'zorla getirme' kararı Yargılandıkları KCK ana davasında daha önce haklarında çıkarılan mahkemeye zorla getirilme kararı 10 Kasım’da kaldırılan 1i tutuklu 8 HDP’li milletvekili için zorla mahkemeye getirilme kararı çıkarıldı. DHA

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