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31 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

HDP'li 2 vekil gözaltına alındı

30 Ocak 2017, Pazartesi 22:28
Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak, savcılık ifadesinin andından tutuklama talebiyle sevkedildiği, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından iki milletvekili hakkında, tutuklamaya yönelik "yakalama" kararı çıkartıldı. Karar üzerine, emniyet ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Bilgen akşam saatlerinden Diyarbakır Havalimanı'nda, Beştaş ise evinden gözaltına alındı. Bilgen ve Beştaş, yakalama kararı çıkaran mahkemeye götürüldü.

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