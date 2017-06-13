HDP'li Aslan gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, hakkında açılan dava kapsamında duruşmaya gitmediği gerekçesiyle çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Batman'da gözaltına alındı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında duruşmaya gitmediği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan Milletvekili Aslan, Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı. Batman Bölge Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen Aslan'ın ifade işlemi sürüyor. AA

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