"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

HDP'li Demirtaş ve Önder'e terör progandası suçundan hapis cezası

07 Eylül 2018, Cuma 15:46
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay, Sırrı S. Önder ise 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, SEGBİS ile bağlanırken, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder salonda hazır bulundu.

HDP'li bazı milletvekilleri de duruşmayı izledi. Demirtaş ve avukatlarının usule ilişkin itirazları mahkeme heyeti tarafından reddedildi. 

Son savunmasıyla ilgili olarak söz verilen sanık Selahattin Demirtaş, sağlık sorunları nedeniyle ring aracına binemediğini, SEGBİS ile duruşma salonuna bağlanılmasının kendi tercihi olduğunu belirterek, "Usule ilişkin taleplerimiz yargılamanın en başından beri reddedildi. Bu taleplerimiz kabul olsaydı, yargılama çok önceden karara bağlanmış olacaktı. Bu mütalaaya karşı savunma yapmayı usule uygun bulmuyorum. Adil yargılama talep ediyoruz. Biz savunmadan kaçmıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tanınmış, en aktif siyasetçilerindenim. İki kez cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasına kadar arkasındayım. Ben savunma yapmaya her zaman hazırdım." dedi.

Mütalaanın iki gün önce kendisine tebliğ edildiğini ifade eden Demirtaş, mahkemeden savunma hazırlamak için süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın 30 Nisan 2018'de verildiğini, celse tutanaklarının sanıklara tebliğ edildiğini, yazılı mütalaanın 4 Eylül 2018'de sanığa tebliğ edildiğinden bu talebin reddine karar verdi.

Bunun üzerine tekrar söz verilen Demirtaş, "Mütalaaya karşı savunma yapmayacağım, konuşacağım. Vicdandan adaletten uzak mütalaaya cevap vermeyeceğim. Siz nasıl kabul ederseniz? Heyetinize güvenim ve itimadım sıfır." diyerek, dava konusu konuşmasının çarpıtıldığı, yapmadığı konuşmanın dosyaya konulduğunu iddia etti.

Mehkeme başkanındandan Demirtaş'a uyarı

Mahkeme başkanı, kurumları itham edici söylemleri nedeniyle sanık Demirtaş'ı uyardı. Demirtaş, o gün konuştuğu her şeyin arkasında olduğunu, hukukun üstünlüğüne inandığını belirtti.

Söz verilen tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder de Demirtaş'ın söylediği her şeye katıldığını ifade ederek, "Sayın heyet, benim de size güvenim yok. Bu mahkemenin hiçbir aşamasında adil yargılama duygusu geçmedi. Mitingde konuşma sürem 3 dakikadır." diyerek konuşmasını kendi diz üstü bilgisayarından mahkeme heyetine izletti.

Sanık Önder, iddianamede belirtilen suç unsuru konuşmayı yapmadığını belirtti. Son sözleri sorulan sanık Selahattin Demirtaş, "Kahrolsun faşizm, yaşasın barış ve emek." ifadelerini kullandı. 

Sanık Sırrı Süreyya Önder de son sözünde, "Yaşasın barış, yaşasın demokrasi." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Selahattin Demirtaş'ı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıkların duruşmalarda gözlemlenen olumsuz tutum ve davranışlarından dolayı cezalarında indirim uygulamadı. 

AA

Etiketler: HDP, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, terör, yargı, mahkeme, ceza, hapis
Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HDP'li Demirtaş ve Önder'e terör progandası suçundan hapis cezası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkes çağrısı

    TSK, bir haftalık terör operasyonları bilançosunu açıkladı

    Katar'dan Almanya'ya 10 milyar euroluk sanayi yatırımı

    Üçlü Suriye zirvesi başladı

    ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey'den Türkiye'ye destek

    Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli atandı

    Atık pet şişe başına İstanbulkart'a kaç lira yükleneceği belli oldu

    Basra'da Umm Kasr Limanı güvenlik nedeniyle kapatıldı

    Erdoğan ile Putin üçlü zirve öncesi bir araya geldi

    Rusya ve rejim güçlerinden İdlib'e hava saldırısı

    Dünya nüfusunun yüzde 10'u okuma yazma bilmiyor

    Ekmek Üreticileri Federasyonu'ndan ekmek fiyatlarına zam çağrısı

    "Önlemlerimiz, göç dalgasını Suriye içinde tamponlamak"

    IMF: Türkiye mantıklı ekonomi politikaları üretmeli

    Kılıçdaroğlu: Türkiye İdlib konusunda Esad ile görüşmeli

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pakistan ile iş birliği vurgusu

    Kriz gazeteleri de vuruyor

    Gözler reformlarda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İslam: Zarar büyük
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet ve şûrâ
    Genel

    Allah’ın bu hizmeti hep koruduğunu gördüm
    Genel

    Kriz gazeteleri de vuruyor
    Genel

    Gözler reformlarda
    Genel

    60 bin TL’lik otomobil, 100 bin TL’yi geçti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Deizmin söyledikleri
    Şemseddin ÇAKIR

    Bir adalet mülâhazası
    Süleyman KÖSMENE

    O’nu kaybeden neyi bulmuştur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.