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HDP'li Demirtaş ve Önder'e terör propagandası suçundan hapis cezası

07 Eylül 2018, Cuma 15:46
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay, Sırrı S. Önder ise 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, SEGBİS ile bağlanırken, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder salonda hazır bulundu.

HDP'li bazı milletvekilleri de duruşmayı izledi. Demirtaş ve avukatlarının usule ilişkin itirazları mahkeme heyeti tarafından reddedildi. 

Son savunmasıyla ilgili olarak söz verilen sanık Selahattin Demirtaş, sağlık sorunları nedeniyle ring aracına binemediğini, SEGBİS ile duruşma salonuna bağlanılmasının kendi tercihi olduğunu belirterek, "Usule ilişkin taleplerimiz yargılamanın en başından beri reddedildi. Bu taleplerimiz kabul olsaydı, yargılama çok önceden karara bağlanmış olacaktı. Bu mütalaaya karşı savunma yapmayı usule uygun bulmuyorum. Adil yargılama talep ediyoruz. Biz savunmadan kaçmıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tanınmış, en aktif siyasetçilerindenim. İki kez cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasına kadar arkasındayım. Ben savunma yapmaya her zaman hazırdım." dedi.

Mütalaanın iki gün önce kendisine tebliğ edildiğini ifade eden Demirtaş, mahkemeden savunma hazırlamak için süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın 30 Nisan 2018'de verildiğini, celse tutanaklarının sanıklara tebliğ edildiğini, yazılı mütalaanın 4 Eylül 2018'de sanığa tebliğ edildiğinden bu talebin reddine karar verdi.

Bunun üzerine tekrar söz verilen Demirtaş, "Mütalaaya karşı savunma yapmayacağım, konuşacağım. Vicdandan adaletten uzak mütalaaya cevap vermeyeceğim. Siz nasıl kabul ederseniz? Heyetinize güvenim ve itimadım sıfır." diyerek, dava konusu konuşmasının çarpıtıldığı, yapmadığı konuşmanın dosyaya konulduğunu iddia etti.

Mehkeme başkanındandan Demirtaş'a uyarı

Mahkeme başkanı, kurumları itham edici söylemleri nedeniyle sanık Demirtaş'ı uyardı. Demirtaş, o gün konuştuğu her şeyin arkasında olduğunu, hukukun üstünlüğüne inandığını belirtti.

Söz verilen tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder de Demirtaş'ın söylediği her şeye katıldığını ifade ederek, "Sayın heyet, benim de size güvenim yok. Bu mahkemenin hiçbir aşamasında adil yargılama duygusu geçmedi. Mitingde konuşma sürem 3 dakikadır." diyerek konuşmasını kendi diz üstü bilgisayarından mahkeme heyetine izletti.

Sanık Önder, iddianamede belirtilen suç unsuru konuşmayı yapmadığını belirtti. Son sözleri sorulan sanık Selahattin Demirtaş, "Kahrolsun faşizm, yaşasın barış ve emek." ifadelerini kullandı. 

Sanık Sırrı Süreyya Önder de son sözünde, "Yaşasın barış, yaşasın demokrasi." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Selahattin Demirtaş'ı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıkların duruşmalarda gözlemlenen olumsuz tutum ve davranışlarından dolayı cezalarında indirim uygulamadı. 

AA

Etiketler: HDP, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, terör, yargı, mahkeme, ceza, hapis
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