HDP'li Dilek Öcalan serbest

HDP Urfa Milletvekili Dilek Öcalan İstanbul'da gözaltına alındı. Dilek Öcalan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan Öcalan, Atatürk Havalimanı'ndan polis eşliğinde Bakırköy Adalet Sarayına geldi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de Öcalan'a eşlik etti. Yakalama kararı çıkarılmıştı Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında "yakalama" kararı çıkartmıştı. Serbest bırakıldı HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, serbest bırakıldı. AA

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