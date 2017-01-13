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13 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

HDP'li Encü'ye 'ağırlaştırılmış ömür boyu' istemi

13 Ocak 2017, Cuma 12:08
HDP Şırnak Milletvekili tutuklu Ferhat Encü hakkında, 5 yıl önce 34 kişinin öldüğü hava saldırısından sonra Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Gülyazı Köyü'ne taziyeye gelen Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunduğu iddiasıyla 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle dava açıldı.

Encü'nün 31 kişi birlikte yargılandığı dava daha önce milletvekili olması nedeniyle ayrılmıştı. Encü tutuklandıktan 5 gün sonra yeniden hazırlanan iddianame diğer dava ile birleştirilerek, yargılanması için güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a gönderildi.

28 Aralık 2011 tarihinde Uludere ilçesinin Irak sınırında düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren 34 kişi için 31 Aralık 2011 tarihinde köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunulmuştu. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı bu olayla ilgili tutuklu HDP Milletvekili Ferhat Encü hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı. Kaymakam Naif Yavuz'un 'Müşteki' olarak yer aldığı ve Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamenin, Ferhat Encü'nün başka bir soruşturmadan tutuklandığı 4 Kasım'dan 5 gün sonra hazırlandığı belirtildi. Kaymakam Yavuz'un kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra Ferhat Encü ile 30 yakını hakkında 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Basit yaralama' suçlarından soruşturma sonrası dava açıldığı ve Encü'nün aynı soruşturma kapsamında 6 kez gözaltına alındığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLİNCE DOSYASI AYRILDI

Ferhat Encü'nün 2015 yılında Milletvekili seçilmesinden sonra dosyası ayrılarak, yargılanması için Adalet Bakanlığına fezleke gönderildi. Encü'nün dokunulmazlığının kaldırılması ve başka bir soruşturmadan tutuklanması üzerine davaların yeniden birleştirildiği ve Şırnak 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a gönderildiği belirtildi.

DHA

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