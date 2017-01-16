HDP'li Garo Paylan hakkında suç duyurusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu ve bazı vatandaşlar, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Köroğlu, Edirne Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Paylan'ın halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiğini savundu. Paylan'ın mecliste ''soykırım'' kelimesini kullanarak Türk milletini aşağıladığını öne süren Köroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana Ermeni kökenli vatandaşlarla barış ve huzur içinde yaşandığını vurguladı. Vatandaşlardan Abdülkadir Terzi ise Paylan'ın söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini ileri sürerek, suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldiklerini söyledi. Daha sonra Köroğlu ve vatandaşlar, Paylan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili önemli makaleler: ''Tehcir''deki doğrular - yanlışlar Alman parlamentosunda 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarının onaylanmasının ardından 'Ermeni Tehciri' yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Tarihçi yazarı M. Latif Salihoğlu'nun ''Tehcir''deki doğrular - yanlışlar başlıklı yazı dizisini istifadenize sunuyoruz: Devamını okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/tehcir-deki-dogrular-yanlislar_399212 ‘Tehcir’deki doğrular-yanlışlar (2) http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/tehcir-deki-dogrular-yanlislar-2_331731 ‘Tehcir’deki doğrular-yanlışlar (3) http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/tehcir-deki-dogrular-yanlislar-3_331904 ‘Tehcir’deki doğrular-yanlışlar (4) http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/tehcir-deki-dogrular-yanlislar-4_332037 I. Dünya Savaşı'nda Ermenileri hayran bırakan ahlâk Bediüzzaman’ın bulunduğu nahiyeye binlerle Ermeni çocuğu toplanmıştı. Molla Said askerlere, “Bunlara ilişmeyiniz!” diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocuğunu serbest bıraktı… Devamını okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/i-dunya-savasi-nda-ermenileri-hayran-birakan-ahlak_399197 AA

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