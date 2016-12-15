HDP'li Önlü serbest bırakıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İfade vermeye gitmediği için hakkında zorla getirme kararı bulunan ve dün Esenboğa Havalimanında gözaltına alınan Önlü, Diyarbakır'a getirildi. Önlü, terörle mücadele şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, savunmasının ardından Önlü'nün serbest bırakılmasına karar verdi. AA

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