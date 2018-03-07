HDP'li üç vekil hakkında 'Zeytin Dalı Harekatı' fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle HDP Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenleyerek TBMM'ye iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderdi.

AA

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