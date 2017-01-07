HDP'li yöneticiler hakkındaki soruşturmada 7 tutuklama

Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınındaki terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan eski HDP Esenyurt İlçe Başkanı Cuma Ali Akdağ'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınındaki terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan eski HDP Esenyurt İlçe Başkanı Cuma Ali Akdağ'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski HDP Esenyurt İlçe Başkanı Akdağ'ın da bulunduğu 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden 12'sini tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk ederken, 1 kişiyi serbest bıraktı. Nöbetçi hakimlik, ifadesini aldığı şüpheliler Cuma Ali Akdağ, Serhat Elma, Gazi Aydemir, Kıyasettin Kurt, Hasan Teymur, Serkan Yılmaz ve Ferhat Yılmaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutukladı. Hakimlik, şüpheliler G.K, C.B, M.İ, R.İ ve K.K.'yı ise adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı. Aynı konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş ve il başkan yardımcısı Aysel Güzel'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, 2 kişi ise serbest bırakılmıştı. AA

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