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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı

24 Haziran 2018, Pazar 15:01
Ağrı'da sahte pusula ile oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaya çalışan HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için kentteki 100. Yıl İsmet Ömeroğlu İlkokulunda oy kullanmaya gelen üç kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu üç kişiden sahte oy pusulası ele geçirildiğine işaret edilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Şahısların önceden temin edip yanlarında getirmiş oldukları, muhtemelen internet çıktısı olduğu düşünülen ve önceden parti ile cumhurbaşkanlığı tercih bölümleri mühürlenmiş, seçim kurulu mührü bulunmayan sahte pusula ile oy kullanma teşebbüsünde bulunduğu tespit edilmiştir. Sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya teşebbüs eden şahsı HDP müşahidinin sahte pusulayı kimse görmeden cebine koyması şeklinde yönlendirdiği ve uyarıda bulunduğu tespit edilmiş olup şahıslarla ilgili işlem başlatılmıştır."

Kentte HDP müşahidi dışında yakalanan üç kişiden birinin sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalıştığı, diğer iki kişinin ise bu zanlı ile hareket ettiği belirtildi.

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'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 2 köyde görev yapacak olan HDP'nin sandık görevlilerinin, sandık başına gitmelerinin engellendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

 

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, ilçeye bağlı iki köyde görev yapacak sandık görevlilerinin sandık başına gitmelerinin engellendiği iddiasına ilişkin, "İki köyümüzde görevli HDP'nin sandık müşahitleri ile güvenlik korucuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Akabinde konunun güvenlik kuvvetlerine intikal etmesi neticesinde söz konusu kişilerin güvenli bir şekilde sandıklara intikali sağlanmıştır. HDP'nin sandık görevlileri görevlerinin başındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bazı sosyal medya ve internet sitelerinde Kulp ilçesine bağlı Koçkar ve Aygün köylerinde görev yapacak olan HDP'nin sandık görevlilerinin, sandık başına gitmelerinin engellendiği ve İlçe Seçim Kurulu tarafından tahsis edilen resmi araca binmelerinin engellendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kaymakam Dülgeroğlu, seçime yönelik söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bazı basın yayın organlarındaki iddiaların manipülasyon amaçlı olduğunu aktardı.

"Sadece sabah saatlerinde söz konusu iki köyümüzde görevli HDPnin sandık müşahitleri ile güvenlik korucuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Akabinde konunun güvenlik kuvvetlerine intikal etmesi neticesinde söz konusu kişilerin güvenli bir şekilde sandıklara intikali sağlanmıştır. HDP'nin sandık görevlileri görevlerinin başındadır." ifadelerini kullanan Dülgeroğlu, vatandaşların oy kullanma işleminin sorunsuz devam ettiğini kaydetti.

 

AA

Etiketler: diyarbakır, kulp, seçim, sandık
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