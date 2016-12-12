HDP'ye terör operasyonu: Gözaltılar var

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı kentlerde HDP'nin il ve ilçe yöneticilerine yönelik operasyonlarda 100'ün üzerinde kişi gözaltına alındı. İki il başkanı da gözaltına alınanlar arasında.

İstanbul'da, HDP'nin il ve ilçe yöneticilerine yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan gözaltı ve arama kararı doğrultusunda HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı ile bazı adreslerde arama yaptı. Operasyonda, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Aysel Güzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. ANKARA'DA 17 GÖZALTI Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Aralarında HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici, Mamak İlçe Başkanı ile bazı il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 17 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. ADANA'DA DA OPERASYON Adana Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Sabaha karşı yapılan operasyona yaklaşık 500 polis, zırhlı araçlar, TOMA'lar, polis helikopteri ve özel harekat polisleri katıldı. Adana merkez ilçeleriyle Ceyhan ilçesinde değişik adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz, HDP merkez ilçe ve Ceyhan ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle mahalle temsilcilerinin bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. MERSİN'DE 51 GÖZALTI Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, soruşturma kapsamında HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk ile HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan'ın de arasında olduğu bazı isimlerin de arandığı öğrenildi. HAKKARİ Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda HDP il yöneticisi Konur ve eski DBP İl Başkanı Bor gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. AA

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