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30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Hedef: Güven veren adalet

30 Kasım 2018, Cuma 00:15
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgemizin vizyonu, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacaktır. Güven veren adaletin hedefi, temel hak ve hürriyetlerin, toplum hayatındaki huzur ve güvenliğin, sosyal beklenti ve memnuniyetin, yani kısaca topyekûn varlık ve geleceğimizin garantisini ima etmektedir” dedi.

Gül, Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirilen Yargı Reformu Stratejisi Toplantısı’nda, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin ilk olarak 2009’da hazırlandığını, belgenin 2015’te de yenilendiğini hatırlattı. 

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Gül, bu belgenin yargı ve adalet hizmetlerinin geliştirilmesinde yol haritası olacağını belirtti.

Güçlü ekonominin temeli adalettir

Belgenin katılımcı bir anlayışla yenilenmesini hedeflediklerini ifade eden Gül, toplumun tüm kesimlerine güven veren bir yargı sisteminin inşasında yine toplumun farklı kesimlerinin sesine kulak vermenin önemine vurgu yaptı. Gül, şöyle devam etti; “Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgemizin vizyonu, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacaktır. Güven veren adalet, merkezine adalet değerini alan bir anlayıştır. Güven veren adalet bu değeri yaşatmak, koruma ve yüceltmek kararının ifadesidir. Adalet her hal ve şartta güven verir. Toplum huzurunun, toplumsal barışın, toplum ve devlet düzeninin hatta güçlü ekonominin temeli adalettir.” Güven veren adaletle, insan odaklı politikaların hayata geçirilmesini kastettiklerine işaret eden Gül, mahkemeleri soğuk duvarlarıyla tarif edilmeyen, vatandaş dostu bir sistem kurma yolunda ilerlediklerini söyledi.

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Hukuk yeterlilik sınavı istiyoruz 

Adalet Bakanlığınca, Ankara Hâkimevi’nde Yargı Reformu Strateji Belgesinin yenileme çalışmaları çerçevesinde toplantı düzenlendi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Biz artık hukuk fakültesi mezunlarının yeterliliğini ölçecek bir hukuk devlet yeterlilik sınavı istiyoruz” dedi. Tüm çağdaş ülkelerde bu uygulamanın yapıldığını ifade eden Feyzioğlu, “Bunu bir avukatlık sınavı gibi de düşünebilirdik, ama uzun istişarelerden sonra HSK’ya, Adalet Bakanlığına, avukatlığa, noterliğe müracaat edecek olanlarla sınırlı tutulmak kaydıyla bir yeterlilik sınavının daha faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Feyzioğlu, sınavın, herhangi bir şaibeye yol açmaması için ÖSYM tarafından yapılması, organizasyonunda Adelet Bakanlığı, Hakimler Savcılar Kurulu, Noterler Birliği ve TBB’den asli temsilcinin bulunması gerektiğini anlattı.

AA

Etiketler: gül, feyzioğlu
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