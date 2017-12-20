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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Hem ilaç hem alkol almış

20 Aralık 2017, Çarşamba 19:47
İzmir-Aydın otoyolunda aynı aileden üç kişinin ölümüne neden yazar Emrah Serbes hakkında ‘bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma’ iddiası ve 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede Serbes’in aracı kullandığı sırada bira içtiği ve psikolojik ilaç aldığı savunularak, “Aynı anda uyuşturucu ve sakinleştirici etkisi olan psikolojik ilaçlarla birlikte alkol almasının kendisi üzerinde güvenli sürüş ve iradesini kontrol yeteneğini ortadan kaldırdığı” belirtildi. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre iddianamede, Serbes’in arkadaşı Kenan Doğru’nun “Emrah’ı teneke kutudan bir şey içerken gördüm” dediği ifade edildi. Bu arada Serbes’in Aralık 2015’ten 7 Ağustos 2017’ye kadar hastanede dört kez alkol tedavisi gördüğü tespit edildi.

YEŞİL REÇETELİ İLAÇLAR

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre kaza, 22 Eylül 2017’te saat 04.10 sularına meydana geldi. Serbest kazadan 26 26 saat sonra, 23 Eylül’de saat 06.15’te Surp Pırgiç Ermeni Hastenesi’ne girdi. Hastaneye girdiği anda kanında 125 promil alkol saptandı. Depresif nöbet, ağır strese bağlı reaksiyon ve uyum bozuklukları tanısı konulan Serbes, 27 Eylül’de taburcu edildi. Serbes’in hastanede 23 Aralık 2015-9 Ocak 2016, 12 Nisan 2016-2 Mayıs 2016, 19 Ocak 2017-6 Şubat 2017 ve 2 Ağustos 2017-7 Ağustos 2017 tarihlerinde alkol tedavisi görüp kendisine yeşil reçeteli ilaçlar verildiği anlaşıldı.

Bu arada kaza sırasında Serbes’in yanında bulunan Kenan Doğru, “Emrah’ı elindeki teneke kutudan bir şey içerken gördüm” dedi. İfadesine başvurulan karayolları çalışanları Serbes’in alkollü olduğuna dair izlenimlerinin bulunduğunu, araçta viski şişesi gördüklerini ifade etti. Araçta iki bira şişesi bulunurken, uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Kazadan sonra 112 Acil Servisi’ni Serbes’in telefonundan arayan kişinin, “Kazayı siz mi yaptınız” sorusuna karşılık “Evet” dediği belirtildi. Bilirkişi raporunda Serbes’in bira içtiğine dair bulguların olduğu, tam ve asli kusurlu olduğu anlatıldı.

KAÇTIĞI İÇİN BELİRLENEMEDİ

İddianamede, Serbes’in suçtan kaçmak için kendisini gizlediği ve bu nedenle olay anındaki promil miktarının saptanamadığı anlatıldı. Serbes’in aynı anda uyuşturucu ve sakinleştirici etkisi olan psikolojik ilaçlarla birlikte alkol almasının kendisi üzerinde güvenli sürüş ve iradesini kontrol yeteneklerini ortadan kaldırdığı vurgulandı. Serbes’in alkollü ve psikolojik ilaçların tesiri altındayken yarı bilinçli taksir ile üç kişinin ölümüne sebebiyet verdiği, alkolün kandan atılmasından sonra suçunu ikrar ettiği kaydedildi.

 

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