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9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Her 100 bin kişiden 254'ü mahkum

09 Ekim 2018, Salı 00:07
Türkiye’de her 100 bin kişiden 254’ünün kader mahkûmu olduğu saptandı. 2017 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin ABD ve İsrail’den sonra üçüncü sırada yer aldığı görüldü.

2017 yılında hangi ülkede ne kadar mahkûm olduğu açıklanırken, Türkiye’de her 100 bin kişiden 254’ünün kader mahkûmu olduğu saptandı.

Ajans Press,dünya üzerindeki ülkelerde hapiste bulunan kişi sayısına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Ekonomi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki her 100 bin kişiden 254’ünün mahkûm olduğu saptandı. Araştırma 2017 yılını kapsarken Türkiye’nin ABD ve İsrail’den sonra üçüncü sırada yer aldığı görüldü.

EN AZ MAHKÛM JAPONYA’DA

Listenin başına yerleşen ABD’de bulunan mahkûm sayısı da her yüz bin kişide 666 olarak belirlendi. Türkiye’nin bir üst sırasında yer alan İsrail’de ise bu oran her yüz bin kişide 265 olarak görüldü. Buna karşın Türkiye’den sonra gelen ülke Şili olurken her yüz bin kişiden 237’sinin hapiste yattığı tespit edildi. Bu listenin son sırasına ise Japonya yerleşirken her yüz bin kişide sadece 45 mahkûm sayısının olması dikkat çekti. Hapiste bulunan kişi sayısı 100’ün altında olan diğer ülkeler ise her yüz bin kişide 76 mahkûm ile Almanya olurken, her yüz bin kişide 93 mahkûm ile İtalya olarak saptandı.

AF TARTIŞMALARI GÜNDEMDE YER ALDI

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, mahkûmlarla ilgili medyaya 5 bin 520 haber yansıdığı görüldü. Seçim öncesi ve seçim sonrasının en önemli gündem başlıkları arasında yer alan “af teklifi” ise 8 bin 127 haber başlığıyla konuşuldu.

Etiketler: cezaevi, mahkum, af teklifi
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