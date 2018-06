Her 2 saniyede 1 mülteci

BM’nin ‘Küresel Eğilimler Raporu’nda, 2017 yılında her 2 saniyede 1 kişinin yerinden edilerek mülteci olduğunu açıklandı.

UNHRC tarafından her yıl 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesi yayımlanan ‘Küresel Eğilimler Raporu’ paylaşıldı. Bütün dünya ülkelerinin hesaba katılması durumunda, her gün 44 bin 500 kişinin ya da her 2 saniyede 1 kişinin yerinden edildiği, buna göre mülteci sayısının, yaklaşık 70 milyon olan Tayland nüfusuna ulaştığı açıklandı. Raporda, 2017 yılı itibarıyla 68,5 milyon kişinin yerinden edildiği, bunların 25,4 milyonunun ülkelerindeki çatışma ve zulüm dolayısıyla evlerini terk eden mültecilerden oluştuğu belirtildi.

UNHCR raporuna göre, geçen yıla oranla mülteci sayısının, 2017 yılında 2,9 milyon arttığı ve bunun 1 yıl içindeki en büyük artış olduğu vurgulandı. 31 Aralık 2017 itibarıyla mülteci statüsüne başvuran ve sonuç bekleyen sığınmacı sayısının ise 3,1 milyona ulaştığı kaydedildi.

MÜLTECİLERİN YÜZDE 53’Ü ÇOCUK VE GENÇLER

Mültecilerin çoğunun, gelişmiş ve refah düzeyi yüksek ülkelerde bulunduğu görüşünün aksine yüzde 85’inin, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı bildirildi. Filistin, Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali’den geldiği belirtilen mültecilerin çoğunun, kamplarda ya da kırsal alanlarda değil; şehirlerde bulunduğu kaydedildi. Mültecilerden yüzde 53’ünün, refakatsiz ya da ailelerinden ayrı düşmüş çocuk ve gençlerden oluştuğu vurgulandı.