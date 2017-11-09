Her daireye bir otopark şartı geliyor

Bina yapımı sırasında üç daireye bir otopark zorunluluğu olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, bunun daire başına bir olacak şekilde değiştirileceğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yeni Otopark Yönetmeliği'nde son durumu paylaştı.

Özhaseki, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, "Eskiden bir bina yapılırken, üç tane daireye bir tane otopark gösterme zorunluluğu vardı. Yani belediyeye gittiniz, 12 daire yapıyorsunuz, 4 tane yer göstereceksiniz. Şimdi daire başı bir tane göstereceksiniz. 12 tane daireye 12 otopark yeri. Yoksa yapamazsınız" dedi.

Düzenlemenin zamanı ile ilgili de bilgi veren Özhaseki, "Son aşamaya geldi. Kendi içimizde bazı prensip kararları verdik. 10-15 gün içerisinde Başbakanlığa, yayımlanması için göndeririz" açıklamasını yaptı.