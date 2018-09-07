Her daireye otopark zorunluluğu 15 Eylül'de yürürlükte

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve her daireye bir otopark yapılması zorunluluğunu getiren Otopark Yönetmeliği 15 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve her daireye bir otopark yapılması zorunluluğunu getiren Otopark Yönetmeliği 15 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, yürürlük başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenen Otopark Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle bu tarih 15 Eylül'e alındı.

Buna göre, Otopark Yönetmeliği ile halen "her 3 daireye 1 otopark" zorunluluğu, "her 1 daireye 1 otopark" olarak revize edilirken, belediyelerin bu sayıyı artırabilmelerine de imkan sağlandı. Yönetmelikle her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi imkanı da getiriliyor.

İmar Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile yine yönetmelikte yer alan bir diğer yenilik ise su basman kotu +1,20 metre altında yapılacak olan ve bina ihtiyacının 2 katı kadar otopark alanı emsal hesabı dışında tutulması olarak belirlendi. Bu sayede Bakanlıkça bina bahçelerinin otopark olarak kullanımının azaltılması hedeflendi.

Tamamen gömülü bodrum katlarda yer alan ve açığa çıkamayan otoparklar ise alan sınırı olmadan tamamen emsal harici tutulacak.

Yönetmelikle zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek. Ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde ise binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek.

"Park et-devam et"

Bu kapsamda ulaşım ana planlarında şehrin çeperlerinde ve ana toplu taşıma ve aktarma istasyonlarına yürüme mesafesinde "park et-devam et" otopark yerleri ayrılması zorunluluğu da getiriliyor.

Ana arter yolların altına otopark yapılmasına imkan sağlanacak yönetmelikle kamu kurumlarının bahçelerinin altına, gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılabilecek.

Park ve meydanların altı otopark olabilecek

Park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilecek. Tüm otopark alanlarının yüzde 1'i bisiklet, yüzde 5'i engelli ve yüzde 2'si elektrikli araçlar için düzenlenecek.

Açık otoparklarda yağmur sularının yüzeysel akışa geçmesini azaltmak amacıyla yüzey kaplamalarının geçirimli malzeme ile yapılması esası da getiren yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat işlemleri başlayan yapılar, eski yönetmeliğe göre ruhsat alabilecek.