Her kışın bir baharı var

KHK Mağdurları Platformu bir manifesto yayınlayarak, “Biliyoruz; her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır. Rabbimizden duamız o ki; ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın üzerinde var olan bela ve musibetlerden oluşan kara bulutları bir an önce dağıtsın” dedi.

OHAL’de çıkarılan KHK’larlka işlerinden edilen onbinlerce kişi bir araya gelerek KHK Mağdurları Platformu’nu oluşturdu. Bu oluşumda yer alan bireyler kendilerini ifade edebilmek için bir manifesto yayınladı. Manifestoda şu maddeler yer aldı; “Tarih boyunca Hak’kın ve haklının yanında yer alan bu asil milletin efradıyız. Türkiye’nin bu günlere gelmesinde; alınteriyle, emeğiyle, eğitim ve kültür birikimiyle pay sahibi olan anne-babalarımızın terbiyesiyle büyüdük, bu günlere geldik. 80 milyon vatandaşımızın dişinden tırnağından artırarak ödediği vergilerle yapılan okullarda, üniversitelerde atalarımıza, milletimize ve devletimize layık olabilmek için yıllarca eğitim gördük. Bütün bu süreçlerde anne-babalarımızın çektiği ama bizlere hissettirmemek için nasıl çaba gösterdiği nice çilelerin var olduğunu şimdi bir kısmımız anne-baba olarak daha iyi anlıyoruz. Yarınlara sevgi ve ümitle milletçe yürüyelim Bugün KHK Mağdurları olarak hakkımızda, şüphesiz geçici olduğunu bildiğimiz, bir takım ithamlar söz konusu. Milletimize, milletimizin değerlerine, asla sırtımızı dönmedik; dönenlerle beraber olmadık, onlara zerre kadar prim vermedik. O nedenledir ki biz bu ülkenin, bu milletin ve Türkiye’nin fertleri, bizatihi kendisiyiz. Biz milletiz, Türkiye’yiz. Biliyoruz; her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır. Rabbimizden duamız o ki; ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın üzerinde var olan bela ve musibetlerden oluşan kara bulutları bir an önce dağıtsın; yarınlara sevgi ile, ümitle ve coşku içinde milletçe yürüyelim. Devletimizin ve Milletimizin Büyük Tarihi Yürüyüşüne bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gayret, titizlik ve ciddiyetle omuz vermeye devam edeceğiz. Hiçbir şer odağı ile ilgisi-ilişiği olmayan, bütün hayatı kanun, nizam ve asayişe riayet içinde sürmüş tertemiz vatan evlatları olarak; siyasi konjonktüre bağlı olarak uğradığımız hukuksuzluğun düzeltilmesi kapsamında elbirliği etmek için sosyal medyadayız. Kardeşlikle bütünleşmiş Türkiye’ye inanıyoruz Buradan ilan ediyoruz ki; bu manifestoda mündemiç manaya aykırı tavır ve paylaşım sergileyen “şaibeli ve maksatlı” profil sahiplerinin mağdurlar ailemizle hiçbir ilgisi, ilişiği yoktur. Her birimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, son nefesimize kadar devletimizin yanında, milletimizin emrindeyiz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü nedeniyle, Türkiye’mizin içinden geçmekte olduğu bu sisli ve tereddütlü ortamda, suçluyu suçsuzdan ayıracak adalet mekanizmasının tam ve hızlı işlemesi yolundaki bu haklı ve insani mücadelemize omuz veren; siyasi parti genel başkanlarımıza, genel merkez ve taşra yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına, medya mensuplarına, fikir ve düşünce hayatımızın kıymetli mensuplarına, sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu gün ülkemizi meşgul eden sorunların artık geride kaldığı daha güçlü, daha müreffeh, sevgi ve kardeşlikle bütünleşmiş bir Türkiye’ye inanıyor bu kutlu gayret için herkesi emek vermeye davet ediyoruz. Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.”

