Her zaman müsbet hareket

Yeni Asya Gazetesi yazarlarından ve Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz, Yeni Asya Vakfı Diyarbakır Şubesi’nin dÂveti üzerine 3 gün boyunca Diyarbakır’da bir dizi seminer verdi.

30 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır Yeni Asya Vakfı Diyarbakır Yeni Asya Hanım okuyucuları, Cuma akşamı sadece Yeni Asya Vakfı Diyarbakır Temsilciliği hanım yönetim kurulu üyelerine, Yeni Asya Cemaati meslek ve meşrebinin özelliklerine ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Gecenin geç saatlerine kadar süren programda Güleçyüz, Yeni Asya Cemaati’nin ayırıcı özelliklerinden birinin müsbet hareket olduğunu, cemaat olarak hiçbir zaman şiddeti bir araç olarak kullanmadığımız gibi, şiddeti hiçbir zaman da tasvib etmediğimizi belirtti. Kendi fikirlerimizi, insanlara onlara hakaret etmeden, kavli leyyin ile, kırmadan, dökmeden, yaralar açmadan, ama düşüncelerimizi mutlaka eğmeden, bükmeden söylediğimizi ifade etti. Yine her zaman darbelere karşı olduklarını, hür sistemleri desteklediklerini belirtti.

Risale-i Nur okuyan kimse suça bulaşmaz

1 Aralık 2018 tarihinde sabah vakıf temsilciliğinde yapılan kahvaltı ile programa başlandı. Saat 10-12 arasında Diyarbakır’daki Yeni Asya Hanım Okuyucuları ile tanışma ve Yeni Asya Gazetesi’nin genel çizgisi ve Bizim Aile Dergisi başta olmak üzere neşriyat ile ilgili olarak bilgi verildi. Öğleden sonra 13.30-14.30 arasında yine Yeni Asya Vakfı temsilciğinin ana salonunda bütün Diyarbakırlı hanımlara yönelik ‘Müsbet hareket’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Güleçyüz sunumunda, Bediüzzaman’ın bütün hayatında takip ettiği en büyük gayelerinden birinin müsbet hareket olduğunu, hiçbir zaman hayatında şiddete başvurmadığını, Risale-i Nur okuyan hiçbir kimsenin de bu güne kadar istisnalar hariç olmak üzere, suça bulaşmadıklarını, emniyetin sağlanması konusunda hareket ettiklerini, insanların zihinlerinde, Allah korkusunu ve kul hakkı anlayışını geliştirerek, emniyetin tesisinde emniyet güçlerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Dinimizdezorlama yok

Aslında bu hareket tarzının Kur’ân-ı Kerîm’de ifade edildiğini, insanlığı menfi hareketlerden Kur’ân’ın menettiğini ifade ederek, Risale-i Nur hareketinin hakikati, gerçeği telkin ederek menfiden uzak tuttuğunu ifade etti. Nitekim Kur’ân’ın eğitim metodu iyiyi göstererek kötülükten men etmektir, dedi. Dinde zorlamanın olmadığını ve bizim vazifemizin de sadece gerçekleri, Kur’ân hakikatlerini muhtaç olanlara anlatmaktan ibaret olduğunu, kabul ettirmenin Allah’ın takdirinde olduğunu, vazifemizi yapıp, Allah’ın vazifesine karışmamamız gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, halkların, insanların lâkaytlığı, bizi dinlememesi ile kimilerinin şevkinin kırıldığını, bunun yanlış olduğunu söyledi. Nitekim Peygamber Efendimize (asm), “Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin, ancak Allah hidayete erdirir (Kasas Sûresi) buyurduğunu belirtti.

Hakikatleri anlatıyoruz

Biz insanlara Kur’ân hakikatlerini anlatırız, söyleriz, dâvet ederiz, bundan gerisi bizim vazifemiz değildir. Ve bu yaptıklarımızı da sırf Allah emrettiği ve O’nun rızasını kazanmak ve O’nu razı edebilmek için yaparız. Bu dünyada da bir karşılık beklemeyiz. Risale-i Nur’da istiğna düsturu olduğunu, yani hizmetlerimiz için kimseden para-pul, makam-kaynak istemediklerini, hizmet gönüllülerinin kendi istekleri ile Allah rızası için verdikleri yardımlarla hizmetlerimizi devam ettirdiklerini, hizmet için aslında maddiyatın öncelikli olmadığını ifade ederek, hizmetimizdeki bir parça ihlâsın, batmanlarla ihlâssız hizmetlere Allah katında racih olduğunu söyledi. Allah’ın dininin yayılması için yapılan bu hizmetlerin çok kıymetli olduğunu, Bediüzzaman’ın “Bilseydiniz buradaki Kur’ân hakikatlerini ve buradaki ilmi, diz üstü sürüne sürüne bu hakikatleri dinlemek için gelirdiniz” ibaresini hatırlatarak, Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nurlar’ın okunması ve dinlenmesinin öneminden bahsetti.

Diyarbakır gezildi

Yeni Asya Gazetesi Hanım okuyucuları arasında büyük bir heyecana ve şevke medar olan program, yazar ve gazeteci Yasemin Güleçyüz’ün kitaplarının imzalamasıyla sona erdi. Akşam Yeni Asya Vakfı Diyarbakır Temsilciliği’nin hanımları tarafından organize edilen bir yemekli sohbet programı düzenlendi. 2 Aralık Pazar günü ise, Diyarbakır’ın turistik yerlerinden, Ulu Camii, Hz. Süleyman Camii, Surlar ve On gözlü köprü gezildi. Öğleden sonra ise, Üç Peygamber, Hz. İlyas, Hz. Zülkif, ve Nebi Harun’un mezarının bulunduğu Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bir gezi düzenlendi. Diyarbakır

HABER: ŞEYMANUR KAŞLIOĞLU