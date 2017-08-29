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29 AĞUSTOS 2017 SALI - YIL: 48

Herkes emin olsun ki, bunun bir siyasi bedeli olur

29 Ağustos 2017, Salı 10:23
Ahmet Taşgetiren Star'da yayınlanan bugünkü yazısında yine mağduriyetleri dile getiren örneklere yer verdi.

"Devlet öfke ile hareket etmeyi bırakmalıdır" ve "Herkes emin olsun ki, bunun bir siyasi bedeli olur" diyen Taşgetiren, "Yazınca da yukarda rahatsızlık oluşuyor" dedi.

Ahmet Taşgetiren'in Star gazetesinde yer alan bugünkü yazısı şöyle: 

Cumartesi günü. Bir düğün. Onu gördüm. Düğün davetlisi diye düşündüm. Doğu'da bir ilimizin üniversitesinde öğretim üyesi idi. Yanına vardım. “Hoş geldiniz” dedim. Hoş beşten sonra son KHK ile üniversiteden ihraç edildiğini söyledi. Zinhar, zinhar, zinhar alakası yoktu FETÖ ile. Hakkında soruşturma açıldığında bir çok kanaldan o yapı ile hiçbir ilgisinin olmadığı her yere bildirilmişti. Ama işte KHK ile ihraç gelmişti. Bir el onu ihraç listesine sokmuştu.

Lekelenmeme hakkı!

Son KHK ile o da gelmişti. Bir ihbarla insanlar “Şüpheli” hale gelmeyecek, dahası yanmayacaktı.Ama işte bir profesör daha yanmıştı!Şimdi, biliyorum ki, bir tanesinden bahsetsem, patlayacak, dosya dolacak önüm. Yazınca da yukarda rahatsızlık oluşuyor.

Ama adam tutuklanmış, 13 aydır tutuklu. Önüme gelen dosyaya bakıyorum, yok be kardeşim, bu dosya ile adam mahkum edilmez. Aylarca tutukluluğu devam ediyorsa, ve siz son KHK ile devletin yeterli hakim ve savcısı bulunmadığı gerekçesiyle ve bir ihtimal suçlu ise cezasını tutuklulukta çeksin gibi bir mantıkla  tutukluluk süresini 7 yıla çıkarıyorsanız “lekelenmeme hakkı” boşta kalmıyor mu?

Bir Allah'ın kulu, mesela 15 Temmuz'da Şırnak Tümen Komutanı olan Tümgeneral Abdullah Baysar'ın dosyasına baksın. Adam o gece darbe girişimine karşı vali ile, emniyetle birlikte mücadele etmiş, bütün bilgiler, şahitlikler bu yönde... ama kendisinin haberi olmadan darbeciler tarafından sıkıyönetim komutanı olması öngörülmüş... Tutuklusun, tutuklusun, tutuklusun... 13 aydır.

Biliyorum ki, bir çok davanın kaynağı “ihbarlar.”  Ah bu ihbar belası! Bir kısmı, etkin pişmanlık numarası.  Adam kendisini kurtarmak için beş isim vermiş. O yırtmış, beş ismin kapısına sabah polis dayanmış. Gelsin tutuklama.

Görüyorum, devlet şu anda “FETÖ ile mücadelenin yargı ayağı”nı başarı ile yapmakla, mağduriyetlere yol açmamak arasında bir yerde sıkışmış bulunuyor. Sıkışma bir yandan sırf adalet hassasiyetinin sonucu, diğer yandan mağduriyetlerin yol açacağı siyasi sonuçları dikkate almanın.

Suçluluğu ayan - beyan olan birisine karşı tavır almak kolay. Ama iş sadece darbe süreci ile sınırlı olmayıp, bir yanı “Cemaat” olan bir toplumsal vakıa ile bağlantılı olunca ve o yapının her ailede uzantısı bulununca,  mağduriyet dalga dalga toplumu sarsıyor.

“Adalet”i şiar olarak benimseyen bir siyasi yapı, adalet noktasından sorguya çekiliyor.Daha ötesi, bu siyasi kadro, “Vicdan” gibi, “Zulme kapı aralamamak” gibi “Ahiret sorumluluğu” gibi bir değerler dünyası içinden geliyor.

Bir yerde de attığınız her yanlış adım, verilen her yanlış karar, kendi tabanınızı tırpanlıyor.Hatırlıyorum, ilk KHK ile 50 bin civarında insanın görevine son verildiğinde ben, “Bunların her birinin FETÖ'cü olduğuna Tayyip bey kefil midir?” diye yazmış, “Oysa bütün bu ihraçlar onun kefaleti ile gerçekleşiyor” demiştim.

Savcı tutukluyor, rektör ihraç listesi hazırlıyor, vali, emniyet müdürü, HSK vs... listeler, listeler... Tabii ki Hükümetin bunları tek tek  incelemesi mümkün değil. Birilerine güvenecek, ama ya o güvendiği kişi başka hesabın içinde ise...  Mesela Perincek'in, falanca siyasi eğilimin adamı, hatta gerçekten FETÖ'cü olup, mağduriyeti çoğaltarak tepkiyi büyütme hesabında iseler...

İnsanlar mağdur oluyorsa, -ki oluyor- herkes emin olsun ki, bunun bir siyasi bedeli olur.Bu bedelin en ağırı da, öyle seçimlerde oy kaybı değildir, siyasi iktidarın adalet duyarlılğına yönelik kuşkudur. İktidar kadrolarının “dindar hüviyeti” dikkate alındığında, böyle bir iktidarın adalet konusunda sorunlu hale gelmesinin açtığı yara, herkesi yıpratır. Nasıl ki darbe girişimi içine girmiş bir “Cemaat”in bütün cemaatlere bedel ödetmesi gibi.

Devlet birimlerinin “FETÖ'cü diye suçlanma” kaygısıyla, adaletin kılıcını yanlış kullanmasının önü kesilmelidir. Devlet öfke ile hareket etmeyi bırakmalıdır. Ceza uygulamasını bile kinle yapmamak esastır.Bir de, darbeye katılan hainlerin yargı sürecindeki çarpık görüntüleri, başka alanlarda “öfke tavrı”na gerekçe yapılmamalıdır.

Haksız infazların yarası on yıllarca kapanmıyor.

Haber Merkezi

Etiketler: ahmet taşgetiren
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  • sevim

    29.08.2017 12:23:58

    o baştaki zatların dindar olduğunu artık iddia etmeyin sayın taşgetiren.bu saatten sonra onlardan anca dinci olur.biz bu zulmü yaşıcakmışız siz yukarıyı hiç rahatsız etmeyin zira allahın onları rahat bırakmayacağı günü biz sabırla bekliyoruz

  • dursun kara

    29.08.2017 11:19:44

    hocam yaptiginuz oz elestiri icin tsk ederim. yetrlimi deyi.l s.n hocam aslinda yazdigimda yukarsi kiziyor diyorsunuzya bence kizmak yerine tsk eymesi gerekir. s.n su soruyu turk milleti adina bizim adimiza sorarmisiniz. adalet dindar namazli abdesli kurani iyi bilen buyuklerimize ama lutfen hocam sorun biz secimlerde soracaz ben akp nin kurucular kurulu yonetim kurulu uyeligi yapmis birisiyim .calisan anne ve baba. baba tutuklu anne 4 yda 3 cocuklu hic bir geliri yok .terörist kimse is vermiyor metropolde yasiyor. bu anne ne yapar?

  • cengizhan2

    29.08.2017 10:35:25

    Bunun siyasi bedeli çok ağır olacak...Gerçekten olacak. Suçsuz insanların boş yere işinden aşından olmaları tarihte görülmüş bir şey değil. Akparti kendi ayağına sıkıyor.

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