KHK ile ihraç edilen ve Ankara’da yaptığı eylemlerle gündeme gelen Veli Saçılık, öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun mezarını ziyaret etti.

KHK ile ihraç edilen ve Ankara’da yaptığı eylemlerle gündeme gelen Veli Saçılık, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, ihbar nedeniyle gözaltına alınan ve işkence sonucu vefat ettiği iddia edilen, mezar ve cenaze hizmetlerinden mahrum bırakılan ve eşinin memleketine gömülen öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun mezarını ziyaret etti.

Saçılık, o anları “Gözaltında öldürüldükten sonra işe iade edilen Gökhan Açıkkollu”nun mezarını ziyaret ettik. Herkes için insan hakkı, herkes için adalet istiyoruz” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ziyaret sonrasında Açıkkolu’nun eşinin kendisini aradığını söyleyen Saçılık, “Gökhan Açıkkollu’nun eşi beni aradı ve teşekkür etti. “Taybet Ana için eşimle birlikte ağlamıştık” dedi. Mezar ziyareti sembolik bir olay biliyorum, acıyı azaltmaz ama yeni acılar yaşanmaması için bir adım olabilir” dedi.

Gökhan Açıkkolu’ya ölümünden bir buçuk yıl sonra göreve iade yazısı gönderilmişti.