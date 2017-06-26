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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Herkes için adalet

26 Haziran 2017, Pazartesi
Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu, 615. hafta açıklamasında hukuki ilkelere ve adalete azami ölçüde riayet edilmesi gerektiği vurgulandı.

Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu tarafından yapılan 615. hafta açıklamasında, “İç barışa, iç barış için de adalete ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla adalet konusunda bir özeleştiri yapmak iktidarın görevidir” dedi. Mübarek Ramazan Bayramı’nın da vesilesi ile ülkemizdeki kamplaşmaların sonlanması, etnik, mezhebi ve siyasi farklılıklarımızın asla ayrışmaya dönüşmesine izin vermeyecek bir olgunluğa erişilmesi noktasında başta iktidar olmak üzere, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm halkımıza önemli görev düşmektedir. Olağanüstü hal ile başlayan süreçte adalet konusunda ciddi zafiyetlerin ortaya çıktığını Ak Parti iktidarının fark etmesi ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir. FETÖ ile mücadele adı altında yürütülen operasyonlarda, söz konusu örgüt ile hiçbir ilgisi olmayan insanların tutuklandığına ve yapılan yanlışlığın bir türlü düzeltilemediğine defalarca şahit oluyoruz.

İhraçlar çok ağır kararlar

Menfaat gereği ya da manevi beklentilerle Fethullah Gülen Hareketi’ne sempati duymuş, ancak örgütün işleyişi ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan insanlara dönük tutuklama, meslekten ihraç ve mallarına el koyma kararlarının çok ağır olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti kurmaylarını içeren tüm iktidar unsurlarına tövbe imkanı tanınırken, Gülen Hareketi’ne sempati duymuş, 15 Temmuz öncesi bu harekete destek vermiş insanları rehabilite etmek ve onlara tövbe imkanı vermek de adaletin gereğidir.

Liyakat yerini tamamen mülakata bıraktı

Diğer taraftan düşünce ve ifade özgürlüğüne dönük kısıtlamalar ve baskıların artmasının endişesini taşıyoruz. İktidara muhalif görüşleriyle bilinen  bazı insanların da işten atılmak, tutuklanmak gibi adaletsiz muamelelere maruz kaldığını görüyoruz. Bir diğer önemli nokta da FETÖ fobisi ile memur/işçi alımlarında adaletin tamamen ortadan kalktığı, torpilin tek çözüm olduğu bir süreci yaşıyor olmamızdır. Liyakat yerini tamamen mülakata bırakarak adalet hiçe sayılmaktadır. Buradan iktidara sesleniyoruz: İç barışı temin etmek için adaleti ayakta tutmak zorunludur. Adalete dönük eleştirilere kulağınızı tıkamayınız. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğinin elbette farkındayız. Ancak bu sürecin atlatılabilmesi için iç barışa, iç barış için de adalete ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla adalet konusunda bir özeleştiri yapmak iktidarın görevidir. Adaletin ve kardeşliğin tesis edilmesinde bir dönüm noktası olması temennisiyle tüm Sakarya halkının Ramazan bayramını kutluyoruz. 

İstanbul – Yeni Asya 

Etiketler: sakarya adalet platformu
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