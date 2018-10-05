Hesap sormak boynumuzun borcu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Milletvekilleri güçlerini vicdanlarından alabilirler. Bu bakımdan milletimizin vicdanını yaralayan, hakkını gasp eden ne kadar mesele varsa hesap sormak, araştırmak, araştırılmasını istemek boynumuzun borcudur” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İyi Parti Grubu tarafından TBMM Genel Kurulu’na sunulan “Türk Telekom’un 21 yıllığına kullanım hakkının devredilmesi ve sonrasında yaşanan sözleşmeye aykırı olarak gayrimenkullerin rehin bırakılması ve OTAŞ’ın kamuyu uğrattığı zararla ilgili araştırma önergesi”nin reddedilmesi hakkında bir açıklama yaptı. Yaptığı yazılı açıklamada vatandaşın hakkının yendiğine vurgu yapan Uysal, “Adalet ve demokrasi temennileri ile yeni yasama dönemine başlamamızın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Genel Kurul Toplantısı’nda, İyi Parti Grubu tarafından sunulan araştırma önergesi, ne yazık ki iktidar partisi ve destekleyenlerinin oyları ile reddedilmiştir. TBMM’nin açılışında yapılan açıklamalarda vurgu yapılan ‘adalet, hakkaniyet, millete hizmet ve Meclis’in temsil yetkisi’, siyasi söylemlerini bu kavramlar etrafında şekillendiren kimi vekillerin ‘emre riayetleri’ neticesinde yine ciddi bir yara almıştır” dedi.

Garibin hakkı korunmuyor

Geçmiş dönemlerde iktidar partisinin “çoğunlukçu” anlayışına kurban edilen araştırma tekliflerinin, şimdi MHP’nin de desteği ile biçildiğini belirten Uysal şunları söyledi; “İktidar milletvekilleri ve MHP Grubu; iktidarı vicdanlarda zor durumda bırakan konularda, bir de hukuken zor durumda bırakmamak adına, her araştırma teklifinde ‘kabul etmeyenler’ sorusuna otomatikman el kaldırmaktadır. Milleti temsil ettiklerini unutup iktidarı korumayı görev edinen sayın vekiller de kamu vicdanında, Türk Telekom başta olmak üzere garibin hakkını iç eden, iç edilmesine rıza gösteren, buna imkân hazırlayan, bundan nemalanan her kim olursa olsun, elbet adalet huzurunda yargılanacaktır.”

Uysal: Ülkemize hizmet etmenin önü tıkanıyor

TBMM’nin 27 Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erodğan’ın, tüm milletvekillerinin “kanun teklifleri” ile ülkemize önemli hizmetlerde bulunacağını bir kez daha hatırlattığına dikkat çeken Gültekin Uysal, “Ancak ülkemize hizmet etmenin yolu; yalnızca kanun yapmak değildir, kanunsuzluk ve usulsüzlükleri araştırmak, sorunları ve sebeplerini ortaya çıkarmaktır. Bu bakımdan milletin hakkına halel getiren Türk Telekom yolsuzluğu ve usulsüzlüğü ile ilgili araştırma önergesinin reddedilmesi, ülkemize hizmet etmenin önünü tıkamaktan öteye gitmemiştir” dedi. Meclisinin gücünün milletvekillerinin gücü ile doğru orantılı olduğunu dile getiren Uysal, “Milletvekilleri güçlerini makamlardan değil, vicdanlarından alabilirler. Bu bakımdan milletimizin vicdanını yaralayan, hakkını gasp eden ne kadar mesele varsa hesap sormak, araştırmak, araştırılmasını istemek boynumuzun borcudur. İktidar partisi milletvekillerinin de bu bilinçle ve vicdanla görevlerini ifa etmeleri, birincil temennimizdir” diye konuştu.

Türk Telekom, bedavadan biraz pahalıya ihale edildi

DP Genel Başkanı Uysal açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türk Telekom konusunda yapılan açıklamalarda, kurumun özelleştirilmesine konu ihalenin (göreceli) başarısı ve Türk Özelleştirme tarihinin en karlı satışı olduğu iktidar tarafından vurgulanmıştır. Bugün olduğu gibi geçmişte de araştırma yapılmasından imtina eden iktidar ve yetkililerin vurdumduymazlığı ile kurum, bedavadan biraz pahalıya ihale edilmiştir. Bunun en somut göstergesi, yarım asırlık şirketin, 10 yılda satış bedelinin iki katı kar etmesidir. İktidar sözcülerine göre var olan başarı kime ve neye göredir? Başarının ölçütü nedir? Parayı kazanan OTAŞ, borcundan harcından kurtulan OTAŞ olmasına karşın, hakkı yenilen maalesef ki vatandaş olmuştur.”

HABER: FATİH KARAGÖZ