"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Hesap sormak boynumuzun borcu

05 Ekim 2018, Cuma 21:17
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Milletvekilleri güçlerini vicdanlarından alabilirler. Bu bakımdan milletimizin vicdanını yaralayan, hakkını gasp eden ne kadar mesele varsa hesap sormak, araştırmak, araştırılmasını istemek boynumuzun borcudur” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İyi Parti Grubu tarafından TBMM Genel Kurulu’na sunulan “Türk Telekom’un 21 yıllığına kullanım hakkının devredilmesi ve sonrasında yaşanan sözleşmeye aykırı olarak gayrimenkullerin rehin bırakılması ve OTAŞ’ın kamuyu uğrattığı zararla ilgili araştırma önergesi”nin reddedilmesi hakkında bir açıklama yaptı. Yaptığı yazılı açıklamada vatandaşın hakkının yendiğine vurgu yapan Uysal, “Adalet ve demokrasi temennileri ile yeni yasama dönemine başlamamızın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Genel Kurul Toplantısı’nda, İyi Parti Grubu tarafından sunulan araştırma önergesi, ne yazık ki iktidar partisi ve destekleyenlerinin oyları ile reddedilmiştir. TBMM’nin açılışında yapılan açıklamalarda vurgu yapılan ‘adalet, hakkaniyet, millete hizmet  ve Meclis’in temsil yetkisi’, siyasi söylemlerini bu kavramlar etrafında şekillendiren kimi vekillerin ‘emre riayetleri’ neticesinde yine ciddi bir yara almıştır” dedi.

Garibin hakkı korunmuyor

Geçmiş dönemlerde iktidar partisinin “çoğunlukçu” anlayışına kurban edilen araştırma tekliflerinin, şimdi MHP’nin de desteği ile biçildiğini belirten Uysal şunları söyledi; “İktidar milletvekilleri ve MHP Grubu; iktidarı vicdanlarda zor durumda bırakan konularda, bir de hukuken zor durumda bırakmamak adına, her araştırma teklifinde ‘kabul etmeyenler’ sorusuna otomatikman el kaldırmaktadır. Milleti temsil ettiklerini unutup iktidarı korumayı görev edinen sayın vekiller de kamu vicdanında, Türk Telekom başta olmak üzere garibin hakkını iç eden, iç edilmesine rıza gösteren, buna imkân hazırlayan, bundan nemalanan her kim olursa olsun, elbet adalet huzurunda yargılanacaktır.”

Uysal: Ülkemize hizmet etmenin önü tıkanıyor

TBMM’nin 27 Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erodğan’ın, tüm milletvekillerinin “kanun teklifleri” ile ülkemize önemli hizmetlerde bulunacağını bir kez daha hatırlattığına dikkat çeken Gültekin Uysal, “Ancak ülkemize hizmet etmenin yolu; yalnızca kanun yapmak değildir, kanunsuzluk ve usulsüzlükleri araştırmak, sorunları ve sebeplerini ortaya çıkarmaktır. Bu bakımdan milletin hakkına halel getiren Türk Telekom yolsuzluğu ve usulsüzlüğü ile ilgili araştırma önergesinin reddedilmesi, ülkemize hizmet etmenin önünü tıkamaktan öteye gitmemiştir” dedi. Meclisinin gücünün milletvekillerinin gücü ile doğru orantılı olduğunu dile getiren Uysal, “Milletvekilleri güçlerini makamlardan değil, vicdanlarından alabilirler. Bu bakımdan milletimizin vicdanını yaralayan, hakkını gasp eden ne kadar mesele varsa hesap sormak, araştırmak, araştırılmasını istemek boynumuzun borcudur. İktidar partisi milletvekillerinin de bu bilinçle ve vicdanla görevlerini ifa etmeleri, birincil temennimizdir” diye konuştu.

Türk Telekom, bedavadan biraz pahalıya ihale edildi

DP Genel Başkanı Uysal açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türk Telekom konusunda yapılan açıklamalarda, kurumun özelleştirilmesine konu ihalenin (göreceli) başarısı ve Türk Özelleştirme tarihinin en karlı satışı olduğu iktidar tarafından vurgulanmıştır. Bugün olduğu gibi geçmişte de araştırma yapılmasından imtina eden iktidar ve yetkililerin vurdumduymazlığı ile kurum, bedavadan biraz pahalıya ihale edilmiştir. Bunun en somut göstergesi, yarım asırlık şirketin, 10 yılda satış bedelinin iki katı kar etmesidir. İktidar sözcülerine göre var olan başarı kime ve neye göredir? Başarının ölçütü nedir? Parayı kazanan OTAŞ, borcundan harcından kurtulan OTAŞ olmasına karşın, hakkı yenilen maalesef ki vatandaş olmuştur.”

HABER: FATİH KARAGÖZ

Etiketler: gültekin uysal, demokrat parti
Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KHK’lı vekiller, Meclis'te mağdurlar için çalışacak

    '150 yıl sonra yeniden tespit edildi'

    Öğrenciler borçlu mezun oluyor

    Hesap sormak boynumuzun borcu

    Dilipak: Menfaatperestlerden yakanızı kurtarın

    Eriyen maaşlar yeniden düzenlenmeli

    Üç futbolcu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

    Batman terörü lanetledi

    Gözyaşları ve dualarla: Şehitlerimiz ebedi yolculuğuna uğurlandı...

    İGDAŞ, İstanbulluları uyardı

    1'i çocuk 2 Filistinli daha şehit edildi; 18 Filistinli 'gerçek' mermi ile yaralandı

    'Batman'daki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz'

    Türk yargı sistemine Avrupa’dan kötü not

    Elazığ'da kuşlar için elektrik direklerinde özel önlem

    Meral Akşener'den 'protesto' açıklaması

    2 yılda yüzde 157 zam yapıldı!

    "Dünyanın efendiye değil, çok taraflılığa ihtiyacı var"

    MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı

    Akşener protestosuyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

    Rusya, Hindistan'a 5 adet S-400 sattı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Beni cemaatlerin aleyhinde asla konuşturamazsınız
    Genel

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz
    Genel

    OHAL komisyonu 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı
    Genel

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enflasyon canavarı
    Süleyman KÖSMENE

    Cezaevini medreseye çeviren setten aldınız mı?
    Genel

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun
    Genel

    "Gece vakti adam yollamak, mafyaların raconunda bile yoktur"
    Ali FERŞADOĞLU

    Mezheplerin Kur’ân’daki yeri nedir?
    Genel

    Çözüm af değil, rehabilite

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.