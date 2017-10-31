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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Hesap vermeden gitmek yok

31 Ekim 2017, Salı 08:28
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Hesap vermeden gitmek yok" diyerek, "Ankara'ya yapılan tahribatların hesabını vereceği günler için mücadele edeceğiz" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Hesap vermeden gitmek yok" derken mimarlara destek veren Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da "Bugün buraya emir demiri kessin diye değil yargı demire hak ettiği cezayı versin diye geldik" diye konuştu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, 23.5 yıllık görevi boyunca kente büyük zararlar verdiğini öne sürdükleri Gökçek hakkında Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Gökçek'le ilgili hazırladıkları hasar tespit raporunu da suç duyurusu dilekçesiyle sunan mimarlara Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka destek verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, başvuru öncesinde şu açıklamayı yaptı:

'DAHA ÖNCE 35 KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

"23.5 yıl boyunca yaptığı bütün plan değişikliklerini parsel parsel takip edip hem hukuksal sürece taşıdık hem de aslında mahkeme kararlarını uygulamadığı için Melih Gökçek hakkında 35 kez suç duyurusunda bulunduk. Bunların hiçbiri işleme alınmadı. Şu anda onun uygulamalarından, Ankara'ya yaptığı tahribatlardan kaynaklı 600'e yakın davamız devam ediyor. Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğumuz davalarımız var."

'TAHRİBATLARIN HESABI'

 

"Suç duyurusunda bulunduğumuz noktalar şunlar: Görevi kötüye kullanmak, Anayasa'nın üçüncü maddesi olan Ankara'nın başkent özelliğini ihlal etmek. Bir diğeri de Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırılık. Hesap vermeden gitmek yok. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve meslek odaları olarak bundan sonra görevimiz Ankara'ya yapılan tahribatların hesabını vereceği günler için mücadele etmek."

Nazlıaka ise şunları söyledi:

"Biz buraya emir demiri kessin diye değil, yargı demire hak ettiği cezayı versin diye geldik. Melih Gökçek bir kent suçlusudur. Ankaralılara geri dönülmez, telafisi olmaz birtakım hasarlar vermiştir. Ankaralıların hakkını gasp etmiştir. Ey Melih Gökçek ensendeyiz, peşini bırakmayacağız. İstifa ederek suçlarından arınamazsın, yok öyle yağma" dedi.

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