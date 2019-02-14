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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Hiçbir hadis Kur’ân ile çelişmez

14 Şubat 2019, Perşembe 19:33
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Şentürk, “Hiçbir hadis Kur’ân ile çelişmez. Bu tartışmalar metodoloji bilmemekten kaynaklanıyor” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) salonunda ‘’Hadis Alimleri: Oluşumu ve Zorlukları” başlıklı bir panel düzenlendi. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk panelde, “Kırılmayan Toplumsal Hafıza Zinciri: Hadis Rivayet Ağı 610-2018” başlıklı sunum yaptı. Hadis alimlerinin sahih ve uydurma hadisler üzerine eleştirel metotlar geliştirdiğini kaydeden Şentürk, şu bilgileri paylaştı: “Fıkıh usûlü sayesinde hadisleri doğru algılayıp oradan hüküm çıkarmayı ve uygulamayı belirlemiş oluyoruz. Dikkat edersiniz her şey bir metotla oluyor. Bu da Müslümanlara has bir metottur. Rastgele, kafadan uydurulan bir şey yok. Hiç kimse kafasına göre ‘Bir hadis zayıftır, uydurmadır ya da Kur’ân’a aykırıdır’ diyemez. Ayrıca hiçbir hadis de Kur’ân ile çelişmez. Bu tartışmalar metodoloji bilmemekten kaynaklanıyor.”

‘Adeta bir bağışıklık sistemi gibi’

Müslümanların hadis olayına çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Şentürk, Âlimler bu eleştirel metotla özellikle İslâm düşmanlarının birtakım uydurma rivayetleri, sözleri hadislerin içine ekleme girişimlerine engel olmuş, uydurma hadisleri ayıklayabilmişlerdir. Hadis âlimlerimiz geliştirdikleri yeni metot sayesinde sahih, zayıf ve uydurma hadisleri analiz edebilmişlerdir. Bizim İslâm düşünce tarihi içinde en kritik düşünen, en eleştirel yaklaşıma sahip olan ilim adamları hadisçilerdir. Çünkü sürekli olarak Peygamberimiz (asm) adına birileri yalan bir şeyler uydurmak istemiş ve bizim hadis âlimlerimiz de bu hadisleri ayıklayıp reddetmek için sistem geliştirmişlerdir. Bu adeta bir bağışıklık sistemi gibidir. Buna da hadis usûlü ismini vermişler” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Kur'an-ı Kerim, hadis, İslâm, Recep Şentürk
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