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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Hiçbir iş yapmayan AKM personeli kendini ihbar etti

22 Şubat 2018, Perşembe 09:21
10 yıldır kapalı olmasına rağmen kadrosunu koruyan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) çalışanları isyan etti. Yeni proje için yıkımına başlanan AKM’de yıllardır faaliyet olmadığı için hiçbir iş yapmayan personel, BİMER ve CİMER’e başvurdu.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, AKM çalışanlar hem yıllardır oturdukları yerden maaş almalarından rahatsız olduklarını hem de AKM müdürünün hoyrat tutumundan şikayetçi olarak Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

Personelin CİMER’e gönderdiği şikayet yazısında müdürlüğün hizmet aracını makam aracı olarak kullandığı ve sanatsal faaliyetlere kapalı olduğu halde AKM hizmet aracının özel işlerde kullanıldığı ve 1.5 yılda 3000 litre benzin kullandığı iddia edilerek şöyle denildi:

‘‘AKM’de 16 memur, 21 güvenlik, 10 temizlik personeli vardır. Tüm gün herkes oturmaktadır. Temizlik personeline şube müdür odası verilmiş ders çalışmaktadır.’’

AKM’nin kadrosunda 2 müdür yardımcısı, 6 şube müdürü ile birlikte 50 personelin görev yaptığı ortaya çıkmıştı. O tarihten sonra sadece 4 şube müdürünün yeri değişti. 25 güvenlik görevlisi 21’e, 11 temizlik işçisi 10’a indirildi. 

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