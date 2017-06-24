Hiçbir kutsalı olmayan insanlık düşmanı terör: 3 askerimiz yaralandı!

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Bingöl'ün Genç ilçesinde, teröristlerin araziye önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında başlatılan operasyon devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, bölgede PKK'lı teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi nedeniyle biri üsteğmen 3 asker yaralandı.

Operasyon bölgesinden helikopterle 49. Komando Tugay Komutanlığına getirilen yaralılar, buradan da ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralandığı bildirilen üsteğmenin, Bingöl'deki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Cevdet Yılmaz yaralı askerleri ziyaret etti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Yaralı askerlerin durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir kutsalı olmadığını vurguladığı terör örgütünü lanetledi.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Terör saldırısı sonucu 3 askerimiz yaralanmış durumda. Bir askerimiz maalesef ağır yaralı olarak Elazığ'a sevk edildi. Orada gerekli müdahaleler yapılıyor, Cenabı Allah'tan şifalar diliyoruz. Diğer iki yaralı askerimize ise Bingöl Devlet Hastanesinde gerekli müdahaleleri yapıldı. Hafif yaralı diyebileceğimiz askerlerimizin hayati tehlikesi yok çok şükür. Birinde geçici işitme kaybı, diğerinin bacağında bir kırık söz konusu. Onlarla ilgili de gerekli tedaviler yapılıyor. Onlara da Allah'tan şifalar diliyoruz.

Terör örgütü hiçbir kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Ramazan vakti, bayrama az bir süre kala yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar da kararlıkla sürdürülecektir."