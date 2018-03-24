"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

''Hiçbir sivilin canına, malına, ırzına, namusuna zarar vermemiz mümkün değil''

24 Mart 2018, Cumartesi 22:04
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadelenin doğuda, güneydoğuda, sınır ötesinde devam edeceğini belirterek "Şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını göreceksiniz." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik devam eden operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. 

İlk olarak Doğan'ın Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine giden Akar, şehidin eşi Ebru ve kızı Zeynep Sude ile sohbet etti.

Akar, TSK'nin Türkiye ve Türk milletinin birlik, bütünlük, beraberlik, egemenlik ve bağımsızlığı için gece gündüz demeden gayret gösterdiğini söyledi. 

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini vurgulayan Akar, "Mücadelemiz doğuda, güneydoğuda, sınır ötesinde devam edecek. İnanıyorum ki bu mücadele sonunda sizlerin güveni, desteği ve Allah'ın da yardımıyla bu teröristlerin üstesinden geleceğiz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını göreceksiniz." diye konuştu.

Bunun için bugüne kadar azimle mücadele edildiğini, bundan sonrada edeceklerini aktaran Akar, TSK mensuplarının bu işe başlarken 'Ölürsek şehit, yaşarsak gazi' diyerek yola çıktığını dile getirdi. 

Bunun için herhangi bir risk ve tehditten yılmalarının söz konusu olmadığını, bu konuda dua beklediklerini belirten Akar, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 3 kıta, 7 iklimde at koşturmuş, barışı, huzuru, istikrarı taşımış ataların evlatları olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Biz Allah'tan korkuyor, kulundan utanıyoruz. Bu yüzden bizim hiçbir sivilin canına, malına, ırzına, namusuna zarar vermemiz mümkün değil. Yurt içinde ve dışında bu ilkeler doğrultusunda mücadelemizi çok açık, şeffaf bir şekilde, sadece ve sadece terörist hedeflere karşı yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz. Biz vatanımız ve aziz milletimiz için bu mücadeleyi sürdürüyoruz." 

Şehidin eşi Ebru Doğan da "Şehidimizin kanını yerde koymadınız. Allah sizden razı olsun." dedi. 

Akar daha sonra şehit Muratdağı'nın ailesine de ziyaret etti. 

Burada şehidin kardeşleri Enes ve Emre tarafından karşılanan Akar, edilen duaya eşlik ettikten sonra evden ayrıldı. 

Ziyaretlerde Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti. 

Orgeneral Akar'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve Batman'ın Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan için Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, törenin ardından şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

AA

Etiketler: genelkurmay, hulusi akar
Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış, hürriyet ve adaletle mümkün

    O sabah namlular millete çevrildi

    Haksız tutuklama demokrasiye zarar

    Türkiye, AB’ye üye olacak

    124 milyon insan açlığın pençesinde

    ''Hiçbir sivilin canına, malına, ırzına, namusuna zarar vermemiz mümkün değil''

    'Dünya Saati' hareketine Türkiye'den de destek geldi

    Acı haber Sandıklı'daki baba evine ulaştı

    Mimar Sinan’ın ustalık imzası Selimiye ile ilgili mahkemeden önemli karar

    ''Bu çok acı bir durum"

    Yürekleri sızlatan görüntü...

    Mardin toz duman oldu

    Norveçli gazeteci: YPG, Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor

    Afrin Şehitleri Muratdağı ve Doğan ebediyete uğurlandı...

    Chilcott: PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız

    ''Zorunlu olmadıkça yasaklanması lazım"

    Akşener: Eşit davranın, liyakata önem verin, hukukun üstünlüğünü gerçekleştirin

    AİHM, Türkiye ile ilgili 31 bin 54 başvuruyu karara bağladı

    8 ayda 90 milyon lira toplamışlar: Bir şirket çalışanı daha gözaltına alındı!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk Ocakları ve Barbaros heykeli
    Genel

    Haksız tutuklama demokrasiye zarar
    Cevher İLHAN

    Soruşturmalar sulandırılıyor
    Genel

    Türkiye, AB’ye üye olacak
    İslam YAŞAR

    O sabah namlular millete çevrildi
    Genel

    Barış, hürriyet ve adaletle mümkün
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Haydar Açıkbaş

    A guzum ne bileyim...
    BETÜL YİĞİT

    Rezzan Yenge'de öğütler
    Cahit ÖZPINAR

    Sabreden derviş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.