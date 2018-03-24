Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadelenin doğuda, güneydoğuda, sınır ötesinde devam edeceğini belirterek "Şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını göreceksiniz." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik devam eden operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Doğan'ın Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine giden Akar, şehidin eşi Ebru ve kızı Zeynep Sude ile sohbet etti.

Akar, TSK'nin Türkiye ve Türk milletinin birlik, bütünlük, beraberlik, egemenlik ve bağımsızlığı için gece gündüz demeden gayret gösterdiğini söyledi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini vurgulayan Akar, "Mücadelemiz doğuda, güneydoğuda, sınır ötesinde devam edecek. İnanıyorum ki bu mücadele sonunda sizlerin güveni, desteği ve Allah'ın da yardımıyla bu teröristlerin üstesinden geleceğiz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını göreceksiniz." diye konuştu.

Bunun için bugüne kadar azimle mücadele edildiğini, bundan sonrada edeceklerini aktaran Akar, TSK mensuplarının bu işe başlarken 'Ölürsek şehit, yaşarsak gazi' diyerek yola çıktığını dile getirdi.

Bunun için herhangi bir risk ve tehditten yılmalarının söz konusu olmadığını, bu konuda dua beklediklerini belirten Akar, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 3 kıta, 7 iklimde at koşturmuş, barışı, huzuru, istikrarı taşımış ataların evlatları olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Biz Allah'tan korkuyor, kulundan utanıyoruz. Bu yüzden bizim hiçbir sivilin canına, malına, ırzına, namusuna zarar vermemiz mümkün değil. Yurt içinde ve dışında bu ilkeler doğrultusunda mücadelemizi çok açık, şeffaf bir şekilde, sadece ve sadece terörist hedeflere karşı yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz. Biz vatanımız ve aziz milletimiz için bu mücadeleyi sürdürüyoruz."

Şehidin eşi Ebru Doğan da "Şehidimizin kanını yerde koymadınız. Allah sizden razı olsun." dedi.

Akar daha sonra şehit Muratdağı'nın ailesine de ziyaret etti.

Burada şehidin kardeşleri Enes ve Emre tarafından karşılanan Akar, edilen duaya eşlik ettikten sonra evden ayrıldı.

Ziyaretlerde Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti.

Orgeneral Akar'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve Batman'ın Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan için Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, törenin ardından şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.