Hicrî 1440 olduk

Hicrî 1440 yılı dün akşam namazı vaktinin girmesiyle başladı.

Hicrî yeni yıl başlangıcı, gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle idrak edilecek. İslâm Peygamberi Hazreti Muhammed ve ashabının 1440 yıl önce Mekke’den Medine’ye hicreti, İslam âleminde hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. “Hürmet edilmesi gereken” anlamına da gelen Muharrem ayı, İslâm âlemi için büyük önem taşıyan aylardan biri olarak biliniyor. “Aşure günü” de hicrî yeni yılın başlangıcı olan Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Hicrî Takvim Araştırmaları Merkezi (HİTAM) Başkanı Erhan Bağ, “Kur’an-ı Kerim’in bütün mesajları hicrî takvim esaslı inmiştir. Ramazan ayında tuttuğumuz oruç ve haccın ne zaman yapılacağı hicrî takvime göredir. Bütün kutsal gecelerin ve günlerin kutlamaları hicrî takvime göre olur. Kurban ibadeti de ay takvimine göre belirlenir, bütün ibadetlerimiz hicrî takvime göredir, güneş takvimini esas alan tek bir ibadetimiz var, o da namazımız” dedi. Bağ, hicrî takvimin insanlık tarihi boyunca kullanılan bir takvim olduğunu ifade ederek, bunun yeni bir icat olmadığını vurguladı.

PEYGAMBERİMİZİN (ASM) HİCRETİ ESAS ALINIYOR

Hicrî takvimin, tarihin başlangıcını Hazret-i Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini esas aldığını vurgulayan Bağ, şöyle devam etti: “Biz günü, ayları, yılları zamana ve dilimlere bölüyoruz. Bunların içerisinde bir Müslüman için ibadetle alakalı en önemli kısım günün, haftanın, ayların ve bir yılın zamana dilimlenmesidir. Dolayısıyla ibadet hayatının Müslümanların hayatında bir süs gibi olmamasına da hizmet edecek bir çalışma olarak görüyorum hicrî başlangıç programlarını, hatırlatmalarını ve farkındalığını. Biz yönetim olarak bu sene geçen yıllardan itibaren başladığımız bu uygulamayı artık tematik olarak sürdürme kararı aldık. Her yıl bir teması olsun dedik. Bu sene ‘değişim’ temasını kendimize baz aldık. Hazırlıklarımızı da tamamladık.”