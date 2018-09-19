Hilal Kaplan gerçeği

Gazeteciliğinden çok rüzgara göre sürekli yön değiştirmesiyle tanınan Hilal Kaplan tetikçilik yapmaya devam ediyor.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, twitter hesabından “Darbeden beri sorduğum soru: Yeni Asya’nın Zaman’dan farkı nedir?” şeklindeki bir mesaj yayınlayarak gazetemizi hedef gösterdi. Yeni Asya’yı hedef gösteren Hilal Kaplan’ın geçmişine ait birkaç örneğe dikkat çekerek takdiri okuyucularımıza bırakalım;

Hilal Kaplan 5 Mayıs 2010'da içinde Fethullah Gülen'in de adı geçen şiir yazmış ve o şiirin mısraları şöyle;

“Dağlarına bahar gelmiş memleketimin

Gülen de görse bu güneşi, Ahmet Âbi de Nâzım da

Hrant Âbi de salınsa dağlarında özgürce,

Rakel ve Gülten Abla artık huzur bulsa”

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Eski Vahdet yazarı Kerime Yıldız’ın iddiasına göre şimdilerde Ahmet Altan'a demediğini bırakmayan Hilal Kaplan, o zamanlar Altan için "Türkiye'nin Emile Zola'sı" diyordu.

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Hocaefendi’nin selamını aldık

17-25 Aralık öncesi Gülen Hareketi’nin bütün programlarına katılan ve Gülen’e övgüler dizen Kaplan, “25 Temmuz 2012 günü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın iftarındaydık. Tüm konuklarla beraber Hocaefendi’nin selamını aldık. Dostlarla görüştük, hasbihal ettik” twiti atan Kaplan, 17 Temmuz 2014 günü “TÜRGEV’in iftarındayız. Başbakan ‘Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır’ ayetini okudu. 17-25 Aralık tuzağı başlarına geçenler de duysun” mesajını paylaştı.

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‘Hedef alınan sadece cemaat değil ki’

Kaplan, 14 Temmuz 2013 günü “Hocaefendi’ye edilen sözleri bana edilmiş gibi incitici buldum. Hedef alınan sadece cemaat değil ki, cemaat nezdinde hepimiz” şeklinde mesaj paylaşmıştı.

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Hocaefendi'nin ferasetine Tayyip Erdoğan'ın hamasetinden daha çok güveniyorum

Eski Başbakan Davutoğlu'na görevi bıraktıran süreci başlatan Pelikan Bildirisinde hedef alınan Taha Ün, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ı işaret ederek "7 Şubatta ortamlarda 'ben Hocaefendi'nin ferasetine Tayyip Erdoğan'ın hamasetinden daha çok güveniyorum' diyen bayan pelikan sana da melaba" yazmıştı.

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Pelikan çetesinin başında

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim kampanyalarının eski danışmanı Atılgan Bayar, Hilal Kaplan'ın Temmuz 2013'te Gülen'i öven bir tweetini paylaşarak, şu ağır ifadeleri kullanmıştı: “Süheyb Öğüt, Davutoğlu'na alçakça saldıran, Serhat Albayrak tarafından korunan FETÖ'cü Armoni'nin kurucusunun oğludur. Eşi Hilal Kaplan, (o da Sabah yazarıdır) ve Feto'ya şiir yazmıştır... Ve Pelikan!.. Darbe süreci; Pelikan'ın Davutoğlu'na saldırısı ile başlamıştır!” Davutoğlu'nun istifası öncesinde ortaya çıkan Pelikan dosyasının Öğüt tarafından yazıldığı iddia edilmişti.

**Kaplan'ın, 5 Mayıs 2010'da Taraf gazetesindeki köşesinde "Böyleyken Böyle" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Gülen'e atıfta bulunduğu belirtilen şiiri hatırlatan Bayar, "Demek Taraf'tan maaş alanların, Fethullah'a şiir yazanların bize FETÖ ile mücadele öğreteceği bir devir görecekmişiz" diye yazdı.

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‘Türk bayrağının adı değiştirilsin’

Hilal Kaplan için turnosol kağıdı ise Çözüm Süreci oldu. Kaplan, Türkiye’de çıkışını Çözüm Süreci boyunca takındığı barış yanlısı tutumuyla sağlamıştı. Taraf ve Yenişafak’taki yazılarının tamamında TSK operasyonlarına karşı, Kürt sorununun ancak müzakerelerle çözülebileceğini savundu ve ‘Akil İnsan’ olarak seçildi. Kaplan ‘Türk bayrağının adı değiştirilsin’ şeklinde mesajlar bile yayınlamıştı.

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‘Öcalan yaşatmayı seçti’

Kaplan çözüm süreci döneminde Abdullah Öcalan için de “- Bir zamanlar 'Ölmeye hazırım' diyen Öcalan, şimdi 'Yaşatmaya hazırım' diyor. Zaten devlet de uzun zamandır bunu diyor. Bu imkân değerlendirilirse, gerisi teferruattır” sözler sarf ediyordu.

Hilâl Kaplan'ın tetikçi tavrı sosyal medyada yoğun tepki gördü

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