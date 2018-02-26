'Hilal' tamamlandı: Afrin'de 2059 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2059 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2059 teröristi etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'inin sağ ele geçirildiği bildirildi. 115 stratejik nokta kurtarıldı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'de Karmanluk, Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini YPG/PKK-DEAŞ'lı teröristlerden temizledi. Afrin'de şimdiye kadar 87'si köy olmak üzere 115 stratejik nokta YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarıldı. "Hilal" tamamlandı TSK ve ÖSO, teröristlerin Afrin toprakları üzerinden Suriye-Türkiye sınırıyla tüm kara temasını kesmiş oldu. Terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan da fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor. Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Öte yandan sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor. JÖH ve PÖH birlikleri Afrin kırsalında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri, Hatay'ın Hassa ilçesinden Afrin'in Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan kuzey kırsalına giriş yaptı. Birlikler, dün akşam saatlerinde Kilis'ten geçerek sınır hattına ulaşmıştı. Terör propagandasına 845 gözaltı Harekatın başlangıcından bu yana, harekata yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 845 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. AA

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