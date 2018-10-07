Hızlı Tren projesi ne zaman tamamlanacak?

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya bölgesinde bitirilemeyen yol çalışmalarını TBMM gündemine taşıdı.

Subaşı, vatandaşlardan gelen yol çalışmalarının durdurulduğu haberleri üzerine konuyu aydınlatmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turan’dan yazılı olarak bilgi istedi. Subaşı’nın TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi Finike-Elmalı-Korkuteli yol projesi, Gömbe-Kasaba-Kaş yol projesi, Antalya-Alanya otoyol projesi, Alanya çevre yolu projesi ve son olarak Konya-Antalya hızlı tren projesindeki çalışmaları kapsıyor.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya bölgesinde bitirilemeyen yol çalışmalarını TBMM gündemine taşıdı.

Güzergâh değişikliği yapılacak mı?

Subaşı hazırlanan soru önergesi şunları sordu; “Finike-Elmalı-Korkuteli yol çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır?, Finike-Elmalı-Korkuteli yolu yapımı için Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 2018 yılında ayrılan ödenek miktarı ne kadardır?, Gömbe-Kasaba-Kaş güzergâhı için planlanmış ya da planlanan bir yol yapım çalışması var mıdır?, Alanya Çevre Yolu Projesinin ne zaman tamamlanması hedeflenmektedir?, İhaleler ne zaman gerçekleştirilecektir?, Antalya-Alanya arasındaki otoyol projesinin ne zaman tamamlanması öngörülmektedir? Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır? Projede güzergâh değişikliği öngörülmekte midir?, Antalya’ya ulaşması hedeflenen ve seçim vaadi olarak ifade edilen Hızlı Tren projesi ne zaman tamamlanacaktır? Akseki sonrasında bir hattın Antalya’ya diğer hattın Alanya’ya uzanması planlanmakta mıdır? Bu projede güzergâhın Gazipaşa Havalimanına kadar uzatılması planlanmakta mıdır?”

İstanbul – Yeni Asya