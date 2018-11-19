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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Hoş geldin Yâ Resûlallah... Mevlid-i Şerif dualarla idrak ediliyor...

19 Kasım 2018, Pazartesi 21:56
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya teşrifi vesilesiyle manevi anlamı ve derecesi değerlendikçe değerlenen bu mübarek gece tüm yurtta idrak ediliyor.

Bediüzzaman, Mevlid-i Nebevi hakkında ne diyor?

Levlake levlak hadisi üzerine

Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserden 19. Mektup'u okumak için tıklayınız

Hoş geldin yâ Resûlallah!

Edirne'de Mevlit Gecesi dolayısıyla başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılIp dua etti.

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere, Osmanlı'nın eski başşehrindeki Selatin camilerine akın etti.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki Mevlit Gecesi programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okunan Mevlid-i Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, gecenin anlam ve önemini anlatan vaaz verildi.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile bu mübarek gecenin manevi havasını teneffüs etti.

İstanbul

Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan ve Fatih camilerinde düzenlenen programlara vatandaşlar akın etti.

İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda ilçe müftülükleri, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya geldiği Rabiulevvel ayının 12'inci gecesi olan ve bu sene 1447'ncisi kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan ve Fatih Camilerinde programlar düzenledi. 

Yoğun yağışa rağmen camilere akın eden vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerif'i dinleyerek dua etti. Mevlid-i Şerif'in ardından, İbrahim Duman İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahilere bazı vatandaşlar da eşlik etti.

Hazreti Muhammed'in, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde 6 ay kadar evinde misafir olduğu Hazreti Halid Eba Eyyüb El - Ensari'nin (Eyüp Sultan) türbesini de ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak, duada bulundu. 

Programlara katılarak namaz kılıp, dua eden vatandaşlara Mevlit Kandili vesilesiyle etli pilav dağıtıldı.

Ankara

Ankaralılar, Mevlid Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.

Kandil dolayısıyla Melike Hatun, Hacı Bayram ve Kocatepe camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camiyi dolduran vatandaşlar mevlit okudu ve dua etti. 

Hacı Bayram Camisi'ndeki programa katılan Altındağ Müftüsü Enver Türkmen, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- örnek alması gerektiğini hatırlattı.

Türkmen, "Gençlerimize sahip çıkmalıyız, makamlarımıza ve mevkilerimize aldırış etmeden Peygamber Efendimizin gençlere örnek olduğu gibi onlara örnek olmalıyız. Unutmayalım ki gençliği olmayanın geleceği de olmaz." dedi.

İslam dininin gençlere önem verdiğini ifade eden Türkmen, gençlere Allah'a teslimiyetin öneminin anlatılması ve güzel örnek olunması gerektiğini söyledi. 

Hacı Bayram Camisi'ndeki Mevlid Gecesi programı, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun yaptığı duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

Adana

Adana, Hatay ve Mersin'de Mevlit Gecesi dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden olan Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi. 

Programa, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Gecesi, dualarla idrak edildi.

Hatay İl Müftülüğünce düzenlenen özel programda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- hayatını anlatan vaaz verdi.

Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetini, Mevlid-i Şerif'i ve ilahileri dinledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi program sonunda camiden çıkan vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Mersin

Mersin'de de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Mersin İl Müftülüğü tarafından şehrin en büyük camisi olan Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda dualar okundu.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- hayatıyla ilgili vaazın verildiği programa, çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. 

Okunun dua ve Yasin-i Şerif'in ardından program sona erdi.

***

Bediüzzaman, Mevlid-i Nebevi hakkında ne diyor?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bediuzzaman-mevlid-i-nebevi-hakkinda-ne-diyor_378225

AA

Etiketler: mevlid-i şerif
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