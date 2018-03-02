HSK başkan vekilinden özeleştiri: En büyük sorun tecrübesiz hakim ve savcılar

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, en büyük sorunun tecrübesiz hakim ve savcılar olduğunu söyledi.

Bolu’da düzenlenen ‘Orman Ceza Hukuku’ sempozyumunun açılışında konuşan Yılmaz, adaletin sadece hükümetlerin meselesi olmadığını ifade ederek, adaletsizlik inancının yayılması ve devletin zaafa düşer hale gelmesinin sadece hükümetlere değil, topluma da zarar vereceğini kaydetti.

Adaletin yalnızca bugün değil dün de hata yaptığını kaydeden Yılmaz, “Türkiye’de adalet yoktur” demenin ve bu inancı yaygınlaştırmanın hiç kimseye yarar sağlamayacağını dile getirdi.

HSK başkan vekili şunları ifade etti: “Türkiye’deki adaletin 2016 yılından sonraki sürecini düşünürken en büyük sorunumuz bilgi seviyesi açısından noksan, tecrübesiz hakim ve savcılar. Bunları biz de biliyoruz ama diğer yandan eğitim eksikliği giderebileceğimiz bir konu ama diğer yandan altyapı eksiklerimiz, hızla tamamlanan altyapı eksiklerimiz.”

Darbe girişiminin ardından 4 bini aşkın hakim ve savcı ihraç edildi.