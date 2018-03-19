HSK kurası Saray’da çekildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) ‘sızıntı’ iddiasıyla ertelediği hakim kuraları Beştepe’de yapıldı.

HSK İkinci Dairesi, güvenlik soruşturmalarının olumsuz çıkması üzerine yeniden inceleme talebinde bulunan avukatlıktan geçme hâkim ve savcı adaylarının mesleğe kabul işlemlerini tamamladı. Daha önce şüpheli bulunan 173 kişiden kaçının tekrar mesleğe kabul edildiği ise henüz bilinmiyor. Ertelenen kura törenini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

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