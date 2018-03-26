HSK'nın 'torpil' cevabı: Kanun böyle çıkarılmış

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu 1 günde Yargıtay’a terfi etmişti.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun 24 saatlik hakimlik deneyiminin ardından Yargıtay'a atanmasındaki torpil iddialarına yanıt verdi.

Yılmaz, “Kanun böyle çıkarılmış, bizde kanun gereği önce kura çekiyoruz ardından mazeretlerini dikkate alıp yeni görev yerlerini belirliyoruz" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnamede, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun ismi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’nda 19 Mart 2018’de yapılan kura töreniyle Elazığ Hakimliği’ni çeken Hatinoğlu, 24 saat geçmeden önceki gün yayımlanan kararname ile Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne atandı. 1 günde yapılan bu tayin, torpil yapıldığı iddiasıyla birçok isim tarafından eleştirildi ve tepki gördü.

Eş durumu ve diğer mazeretleri olanların neden önce kuraya dahil edildiği, aynı gün kararname ile görev yerlerinin değiştirildiğine ilişkin toplumda hassasiyet olduğunu anlatan

Saygı Öztürk'e konuşan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın Sözcü'de yer alan açıklamasının bir bölümü şöyle:

‘SÜRE ŞARTI KALMADI'

“Kanun böyle çıkarılmış, bizde kanun gereği önce kura çekiyoruz ardından mazeretlerini dikkate alıp yeni görev yerlerini belirliyoruz. Son kararnamede 88 kişinin eş durumu vardı. Buna mazeretler de dahil edildi. 27 hakim savcı Ankara'ya, 64'ü yine mazerete dayalı olarak değişik illere atandı. Danıştay Başkanı'nın kızı da mazeret nedeniyle Yargıtay tetkik hakimliğine getirildi. Yargıtay tetkik hakimliğine terfi diye bir şey yok.

Kürsü hakimi olan çok önemli bir gerekçesi yoksa kolay kolay Yargıtay tetkik hakimliğini istemez. Yargıtay'a hukuk mezunları arasından raportör alınması kanunla mümkün olmuş. Daha sonra raportörlerin hakimlik mesleğinden olması ve atanması Yargıtay Kanunu ile gerçekleşmiş. İlk metinde atanmak için 2 yıllık kıdem yeterli görülmüş daha sonra bu kıdem 5 yıla çıkarılmış. 5 yıllık kıdeme sahip hakimler arasından yeterli sayıda talep gelmeyince bu yasanın yürürlüğünü 10 yıl ertelemişler yani tetkik hakimliğine atanma süre şartı kalmamış.”