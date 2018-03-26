"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

HSK'nın 'torpil' cevabı: Kanun böyle çıkarılmış

26 Mart 2018, Pazartesi 11:47
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu 1 günde Yargıtay’a terfi etmişti.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun 24 saatlik hakimlik deneyiminin ardından Yargıtay'a atanmasındaki torpil iddialarına yanıt verdi.

Yılmaz, “Kanun böyle çıkarılmış, bizde kanun gereği önce kura çekiyoruz ardından mazeretlerini dikkate alıp yeni görev yerlerini belirliyoruz" dedi. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnamede, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun ismi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’nda 19 Mart 2018’de yapılan kura töreniyle Elazığ Hakimliği’ni çeken Hatinoğlu, 24 saat geçmeden önceki gün yayımlanan kararname ile Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne atandı. 1 günde yapılan bu tayin, torpil yapıldığı iddiasıyla birçok isim tarafından eleştirildi ve tepki gördü.

Eş durumu ve diğer mazeretleri olanların neden önce kuraya dahil edildiği, aynı gün kararname ile görev yerlerinin değiştirildiğine ilişkin toplumda hassasiyet olduğunu anlatan

Saygı Öztürk'e konuşan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın Sözcü'de yer alan açıklamasının bir bölümü şöyle:  

‘SÜRE ŞARTI KALMADI'

“Kanun böyle çıkarılmış, bizde kanun gereği önce kura çekiyoruz ardından mazeretlerini dikkate alıp yeni görev yerlerini belirliyoruz. Son kararnamede 88 kişinin eş durumu vardı. Buna mazeretler de dahil edildi. 27 hakim savcı Ankara'ya, 64'ü yine mazerete dayalı olarak değişik illere atandı. Danıştay Başkanı'nın kızı da mazeret nedeniyle Yargıtay tetkik hakimliğine getirildi. Yargıtay tetkik hakimliğine terfi diye bir şey yok.

Kürsü hakimi olan çok önemli bir gerekçesi yoksa kolay kolay Yargıtay tetkik hakimliğini istemez. Yargıtay'a hukuk mezunları arasından raportör alınması kanunla mümkün olmuş. Daha sonra raportörlerin hakimlik mesleğinden olması ve atanması Yargıtay Kanunu ile gerçekleşmiş. İlk metinde atanmak için 2 yıllık kıdem yeterli görülmüş daha sonra  bu kıdem 5 yıla çıkarılmış. 5 yıllık kıdeme sahip hakimler arasından yeterli sayıda talep gelmeyince bu yasanın yürürlüğünü 10 yıl ertelemişler yani tetkik hakimliğine atanma süre şartı kalmamış.”

Okunma Sayısı: 581
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HSK'nın 'torpil' cevabı: Kanun böyle çıkarılmış

    Uzmanlar e-Devlet’te açık buldu

    Türkiye'den vatandaşlık almak 300 bin dolara düşürülüyor

    25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

    Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

    Benzine bir zam daha

    Rusya'da facia: Yangında 64 kişi öldü

    Irak: Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı

    Bediüzzaman yine buluşturdu

    Üniversite ve yargıda kıyım, yatırımlara tırpan

    O ülkelerden farkımız olmaz

    Öğretmene kıymayın

    Yüzde 85 adalete güvenmiyor

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İncirlik açıklaması

    Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine tepki çeken saldırı

    'Amacımız Türk-Kürt kardeşliğini İslam paydasında buluşturmak'

    Türkiye'de kanserin yıllık faturası 100 milyar lirayı geçiyor

    Erdoğan'dan ''Tel Rıfat'' açıklaması

    Eski Alman Bakan Gabriel'den dikkat çeken Türkiye - Afrin - ABD açıklamaları

    En Çok Okunanlar

    İslam YAŞAR

    Üniversite ve yargıda kıyım, yatırımlara tırpan
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Eğriye eğri, doğruya doğru
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet koptuğunda ölmüşlerin ruhuna ne olacak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk karanlık cinayet
    Risale-i Nur'dan

    İslâm güneşine engel olan perdeler açılıyor
    İnci Karaman

    Sineğin gözleri
    Mehtap Yıldırım YÜKSELTEN

    Ölme ihtimalimiz
    Yeni Asya'dan Size

    58. yıldönümünün ardından
    Genel

    O ülkelerden farkımız olmaz
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde teknoloji

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.