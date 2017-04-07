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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

HSYK açıkladı: 21 kişiyi tahliye edenlerin açığa alınma gerekçesi...

07 Nisan 2017, Cuma 12:54
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Gülen Hareketinin medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Lorasdağı, üyeler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ile duruşma savcısı Göksel Turan'ın geçici görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Delillerin henüz toplanmamış olması ve dosyanın tekemmül etmemiş olması nedeniyle hakimin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığı, verilen tahliye kararının makul, mantıklı ve geçerli nedenlere dayanmadığı, tutarsız ve hukukilikten uzak olduğu, haklarında eş değer deliller bulunan sanıklar arasında farklı işlemi gerektiren sebebi ikna edici, adil ve tutarlı bir şekilde izahtan uzak olduğu, sanıklara isnat edilen suçların 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçları olduğu, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi esnasında verilen şehit ve yaralı sayısı, kalkışmanın meydana getirdiği toplumsal travmanın izlerinin halen devam etmesi gibi realiteler göz önünde bulundurulduğunda, deliller tamamıyla toplanmadan ve kuvvetli suç şüphesini gösteren mevcut somut deliller de yeterli derecede incelenmeden, işin önemi, tutuklu sanıklara atılı suçlar için Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen ceza miktarları ile ölçülülük ilkesi gözetilmeden verilen tahliye kararının toplumda infial uyandırdığı ve kamuoyu vicdanını yaraladığı dosya kapsamından anlaşılmıştır.

Yargının saygınlığına gölge düşürebilecek davranışlar, ciddi ve istisnai durumlarda ve adalet yönetimi için gerekli olduğu hallerde hakim ve cumhuriyet savcılarının görevden tedbiren uzaklaştırılabilmeleri mümkündür."

Gerekçeyle ilgili basın mensuplarına bilgi veren Mehmet Yılmaz, hakim ve savcıları açığa almanın yasa ile belirlendiğine işaret ederek, bu kararı, hem hakimleri korumak hem de milletin yargıya inancını zayıflatmamak için aldıklarını söyledi.

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21 kişinin tahliye edilmesine karar verenler ile ilgili flaş gelişme

AA

Etiketler: hsyk, tahliye, medya, gözaltı, operasyon
Okunma Sayısı: 4827
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  • Ferit

    07.04.2017 19:26:37

    Yargının saygınlığı tutuklama kararı vermekle artıyor ve tahliye kararı vermekle azalıyorsa vay memleketin haline...ondan sonra Türkiye hukuk devleti demezlermi bir de.Referandumda verilecek evet oyları ile bu anayasa değişikliklerinin sonucunda kabulü halinde olacakları düşünmek bile istemiyorum.Bağımsız vr tarafsız yargı değil,daha çok tutuklama ile itibarı tavan yapan!yargı...Hayır,hayır,hayır

  • hukuk

    07.04.2017 13:47:38

    ben de yasal bir sendikaya üye olup istifa etmeyle ihraç edilmenin arasındaki hukuki bağı çok merak ediyorum mesai arkadaşlarım ! bile arkamdan ya sendikaya üye olup istifa etmekle ihraç mı olurmuş onun başka nedenleri de vardır demişler.benim bile inanmakta güçlük çektiğim bu duruma onların inanmasını beklemiyorum ama bu nasıl bir iştir deyip düşünüyorum. sonunda da RABBİME SIGINIYORUM.ALLAHIM sen beni benim bildiğimden de öte bilirsin diyorum bu işi sana havale ediyorum,sana sığınıyorum ,sana güveniyorum.. ancak bu yöntemle yaşamak ve iki çocuğuma bakabilmek mümkün hale geliyor.

  • Toygar

    07.04.2017 13:47:21

    "Yargının saygınlığına gölge düşürebilecek davranışlar.." derken? Bu kısmı tam anlayamadım! Ne denilmek isteniyor ki?

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