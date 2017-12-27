Hukuk devletinden hızla uzaklaşıyoruz

12 Eylül döneminde cezaevinde yatmış olan MHP’li Kaya son KHK’ları eleştirerek “Bir süredir anayasa ve hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşıyorduk. Yeni 2 KHK, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” dedi.

MHP Milletvekili Atila Kaya, son çıkarılan kararnamelere tepki gösterdi ve ‘hukuk devletinin tabutuna son çivi çakıldığını’ belirtti. KHK ile getirilen “tek tip kıyafet” için ’12 Eylül’e dönüş’ yorumu yapan Kaya, “Burada amaç, insanları kişiliksizleştirmek, kendi bedenine, düşüncesine, inancına yabancılaştırmak ve asıl hedef toplumu teslim almak” dedi. 12 Eylül döneminde cezaevinde yatmış olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan son iki Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) tepki gösterdi. Duvar’ın haberine göre cezaevinde bulunduğu yaklaşık 1 yıl boyunca ‘tek tip’ kıyafet giydiklerini anlatan Kaya, yaşadıklarını “Bireysel olarak bunu yaşamış tecrübe etmiş bir kişinin duygu ve düşünceleri olarak ifade edeyim” dedi ve sözlerine şunu ekledi: “O elbiseyi giydiğim zaman tüm bedenimi sanki teslim alınmış gibi bir duygu kapladı.”

12 Eylül uygulamalarına dönüş

MHP’li Kaya, ‘tek tip’ eleştirilerini şöyle dile getirdi: Getirilen tek tip elbise yeniden 12 Eylül uygulamalarına dönüş. Bununla asıl yapılmak istenen hem cezaevinde yatan insanları hem de toplumu teslim almak. Zaten dışarıda topluma bir deli gömleği giydirilmiş. Cezaevlerinde de bunun en sert uygulamalarını yaparak, tek tip kıyafetle insanları kişiliksizleştirmek, kendi bedenine, düşüncesine, inancına yabancılaştırmak amacı güdülüyor. Bir işkence yöntemi olarak kendinize yabancılaştırmak, sizi teslim almak hedefleniyor. Cezaevi üzerinden de topluma ders verilmek isteniyor, ‘Bakın bunlardan ibret alın aklınızı başınıza toplayın’ mesajıdır bu. Masuniyet karinesine de dikkat çeken Kaya, “Ceza almamış bir kişiye nasıl suçlu gibi davranılabilir?” diye sordu.

Tabuta son bir çiviyi çakmak anlamına geliyor

Partisinin lideri Devlet Bahçeli’nin aksine Kaya, son çıkan KHK’lerle ilgili “Bir süredir anayasa ve hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşıyorduk. Yeni 2 KHK, anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” dedi ve şöyle devam etti: Hukuk askıya alınmış. Dolayısıyla içerik tartışmasının anlamı yok. Bu KHK’ların kendisi ne kadar hukuka uygun ki biz içeriklerinin hukuka uygunluklarını tartışalım. OHAL şartlarında Türkiye’de hukuk askıya alınmıştır. Sözde bir anayasa var ama bizzat anayasa ona uymakla yükümlü olanlarca her gün ihlal ediliyor.