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2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Hukuk işlediğinde ihraçlar iptal olacak

02 Şubat 2017, Perşembe 00:10
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç kişilerin savunma haklarının ellerinden alındığını belirtti ve “hukuk işlediğinde ihraçlar iptal olacak” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, Kanun Hükmünde Kararnameyle ile kurulan yeni araştırma komisyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kimsenin savunma  hakkını kullanmadan memurluktan ihraç edilemeyeceğini söyleyen Özgenç yeni kurulan komisyonun hukuki bir savunma alamayacağının altını çizdi.   Özgenç yargı doğru işlediğinde  ihraç kararlarının iptal edileceğini de sözlerine ekledi. 

Usul belli değil

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özgenç usulsüz uygulamaların yapıldığını belirtti ve şu açıklamalarda bulundu: “15 temmuz darbe girişiminin akabinde ilân edilen olağanüstü hal rejiminde, somut bir suçla ilişkisi kurulsun kurulmasın, on binlerce kişi, haklarında usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan kamu görevinden ihraç edildi. Bu insanlardan önemli bir kısmı hakkında adli soruşturma bile başlatılmadı. Ve başlatılmasını gerektirecek somut bir suç vakıası da henüz söz konusu değil. 685 s. KHK ile ihdas edilen komisyonun, bu kişiler hakkında verilen ihraç kararlarını hangi hukuk kurallarını esas alarak ve hangi usûle göre inceleyeceği henüz belli değildir.”

Komisyonun böyle bir yetkisi yok

İnsanın en tabiî hakkının elinden alındığını belirten Özgenç, “Olağanüstü hal ilânı, kişiler hakkında sorgusuz sualsiz herhangi bir yaptırım uygulanmasının yolunu açmamaktadır. İnsanın en doğal hakkı, maruz kaldığı herhangi bir suçlama karşısında kendisini savunabilmesidir. Suç işlemiş olsa bile, işlediği suçun ağırlığı ne olursa olsun, hatta suçüstü halinde yakalanmış olsa bile. Bu sebeple hakkında yaptırım uygulayabilmek için, kişiye savunma hakkını tanımak gerekir. Bu hak kullandırılmadan verilen yaptırım kararları, kişi suçüstü halinde yakalanmış olsa bile, kaldırılmalıdır .  Ve hakkında bu sebeple usulüne göre bir soruşturma süreci başlatılmalıdır. 685 s. KHK ile ihdas edilen komisyonun böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu komisyona başvuru imkanının tanınması, savunma hakkının kullanılmasının yerine ikame edilemez. Zira bu başvuru yolu, hakkında yaptırım kararı verildikten ve hatta uygulandıktan sonra kullanılabilecektir” dedi.

Önce savunma hakkı 

Savunma hakkının tanınması gerektiğini belirten Özgenç, “Savunma  hakkının kişiye, hakkında henüz bir yaptırım kararı verilmeden önce kullandırılması gerekir. Bu durum karşısında, eğer yargı doğru işleyecek olursa, somut suçla ilişkilendirilmeyen ihraç kararlarının iptal edilmesi mukadderdir” değerlendirmesinde bulundu.

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