“Hukuk işletilmeli”

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) kurucu başkanı da olan hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu da, CHP’nin açıkladığı belgeler üzerinden konunun hukuki boyutunu DW Türkçe’ye değerlendirdi.

Hükümetin para transferi konusunda ‘ticari işlem’ açıklamasına gönderme yapan Eminağaoğlu, “Bu ticari işlemin vergi muafiyeti olan bir yerle yapıldığını gözetirsek durumun ciddiyetini zaten ortaya koymuş oluruz” dedi. Konunun bir takım kamu görevlilerini de kapsadığı görüntüsünde olduğunu ve bu noktada savcıların harekete geçip “Nereden buldun” demesi gerektiğini anlatan Eminağaoğlu, “Adli boyutu yoksa bile bu durum siyasi sorumluluk olmadığı anlamına da gelmez. Muhalefet ya da halk çıkıp da ‘Neyin nesidir bu ticari ilişki’ diye soruyorsa, hükümet de buna yanıt vermek durumundadır” değerlendirmesi yaptı. Hükümetin “Olaya kamu görevlilerinin iştirakinin sözkonusu olmadığı yönünde bir açıklama yapmasının durumu kurtarması mümkün değildir. Neden vergi muafiyeti olan bir şirketle ticari ilişki kurulmuştur. Bunun siyasi sorumluluğu vardır. Hukuk işletilmelidir” diyen Eminağaoğlu, belgeleri CHP’den alacak savcılığın konuyu tüm yönleriyle değerlendirip, yargının işlediğini gösterme yükümlülüğüne sahip olduğunu söyledi.