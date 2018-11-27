"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Hukuktan uzaklaştık

27 Kasım 2018, Salı 20:10
Türkiye’deki yargının durumunu değerlendiren İdare Hukuku Profesörü Metin Günday, “Hukuk devletinden uzaklaşma hatta onun zerresinin kalmaması durumu söz konusu” dedi.

Türkiye’de yargı bağımsızlığı hiç olmadığı kadar tartışılıyor. 12 Eylül 1980 Darbesi’ni aratmayan yargı kararları alınıyor. İdare Hukuku Profesörü Metin Günday yaşanan süreci BirGün’e değerlendirdi. AİHM’in aldığı son kararı değerlendiren Günday, “Devletimizin altına imzasını attığı bir sözleşmeden, iç hukukun parçası haline gelen bir sözleşmeden bahsediyoruz. O nedenle tereddütsüz bağlayıcıdır. ‘Bağlamaz, bizi ilgilendirmez’ gibi hükümlerin hepsi hukuk dışıdır. Hukukçu olarak benim üzerinde fikir beyan etmeye dahi değerli bulmadığım düşünceler bunlar. Kim söylerse söylesin bunun bir önemi yok” ifadelerini kullandı.

Anayasa’da yazmakla Hukuk devleti olunmuyor

“Türkiye’deki hukuksal gidişat nasıl?” sorusuna Günday şu cevabı veriyor; “Hukuk devletinden uzaklaşma hatta onun zerresinin kalmaması durumu söz konusu. Hukukun üstünlüğüne dayanan ona bağlı devlet anlayışının ortadan kalkması söz konusu. Kendi koyduğu kurallara uymayı görev addeden devlet hukuk devletidir. Uymazsa onun zerresi kalmaz tablo da onu gösteriyor. Zaten şunu söylemek isterim. Hukuk devleti ilkesi ile ilgili AİHM kararından bağımsız söylüyorum; bugün AİHM kararı yarın başka bir durum çıkar ortaya. Ama mesele daha genel. Yani Türkiye’nin hukuk devleti olmama tablosu söz konusu. Anayasa’da yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletidir diye. Ama şimdi orada yazmakla hukuk devleti olunmuyor.”

Dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem

Günday şöyle devam etti; “Bu Anayasa Mahkemesi kimlerden oluşuyor. Mevcut durumdan bahsediyorum. Tamamını Cumhurbaşkanı atıyor. Buradan nasıl sınırlandırma olacak! Şimdi bizde dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem var. Demokratik ülkelerde yok bunun benzeri. Ortada hükümet yok. Bakanlar kurulu yok. Cumhurbaşkanı yok sadece devlet başkanı var. Cumhurbaşkanı tarafsız olması lâzım cumhurbaşkanımız bu yeni sistemde taraflıyı geçtim parti yönetiyor. Yani bu açıdan temel hak ve özgürlükler tehdit altında. Yürütmenin ve idarenin tüm işlemleri idari yargı denilen denetime tabi olması gerekir bunlar da idare mahkemelerinden oluşur.

Güven içinde yaşayamamak hukuk devletinin sorunudur

En büyük ve en önemli sorunu şudur: Güven içinde yaşayamamak. Yani yurttaşların ‘yarın ben ne olacağım, sabahleyin 5’te kapıma polisler dayanır mı’ gibi endişeleri her zaman yaşadığı bir ülke anlamına gelir hukuk devletinin ortadan kalkması. Özetle haksız yere tutuklanmama tutuklansa bile uzun tutukluluk sürelerine maruz kalmama gibi temel durumlar söz konusudur hukuk devletinde. Şunu da eklemek isterim somutlamak gerekirse uzunca bir süre iddianamenin hazırlanmaması gibi son dönemlerde ülkemizde sıkça tanık olduğumuz olaylar aslında hukuk devletinin ortadan kalkmasının da temel göstergelerinden bir tanesi.

 

 

Etiketler: metin günday, hukuk, adalet
Okunma Sayısı: 1406
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    67 bin çiftçi elektrik borçlusu

    Fosforlu boyalarla Kur’an ayetleri

    MGK toplantısı 5 saat sürdü: MGK bildirisinden önemli mesajlar...

    Soğan üreticileri rahatsız

    Hukuktan uzaklaştık

    Yeni Asya’dan köy okullarına kitap yardımı

    Öğretmenler yıllardır mağdur

    Batman'dan acı haber geldi: 1 polis memuru şehit oldu

    ‘Sofradan 44 ekmek eksildi’

    Yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira

    Kiralar esnafın belini büküyor

    ABD, YPG ile gözleyecek

    'İstanbul'daki anlaşma İdlib'de kötü sonuçları engelledi'

    Türkiye, Sancaktepe şehitlerini ebediyete uğurladı

    Yol yaparken tarihi köprüye zarar verdiler

    Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor: 1 çocuk yaralı

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama yapılan villa kaçak çıktı

    TESK Genel Başkanı: Kira artışlarında enflasyon dikkate alınmalı

    Afganistan'daki bombalı saldırıda 3 ABD askeri öldü

    Almanya'dan Rusya'ya gemi ve askerleri serbest bırakma çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Piyango sömürüsü artık bitsin
    Atilla YILMAZ

    Said Nursî’yi korkutan neydi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara oyalamasın, Brüksel bırakmasın
    Genel

    Adalet Bakanlığı'na bir çağrı daha
    Ahmet BATTAL

    Neden ümitlisiniz?
    Genel

    MGK toplantısı 5 saat sürdü: MGK bildirisinden önemli mesajlar...
    Genel

    Çözülmezse çözen gelir
    Genel

    Hukuktan uzaklaştık
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfir ahirette Rabbin bilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah bize şah damarımızdan yakındır” ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.