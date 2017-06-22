Hükümet işçileri köle haline getiriyor

​CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İşçilerin haftada bir gün tatil yapmasını zorunlu kılıp, haftada 6 günden fazla çalışmayı yasaklayan 'Hafta Tatili Hakkındaki Kanununu' yürürlükten kaldırdılar. 'Üretimi desteklemek' dedikleri işçiyi haftanın 7 günü çalıştırmak olsa gerek. İşçinin hafta tatiline bile göz koyan bir anlayış, işçiye köle gözüyle bakan anlayıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda tüm tepkilere rağmen AKP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu"nun başta işçilerin zorunlu haftalık tatilinin kaldırılması olmak üzere, çalışma yaşamıyla ilgili çok sayıda değişikliği beraberinde getirdiğini belirtti.

Yasayla, özel sektör iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğunun 2020 yılına ertelendiğine işaret eden Ağbaba, değişiklikle 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan şirketlerde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, işverenler ya da işveren vekili tarafından yürütüleceğini aktardı.

Ağbaba, Türkiye'de her gün ortalama 5 emekçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, sadece 2016 yılında bin 970 emekçinin yaşamını yitirdiği bir ülkede, iş güvenliği yasasının defalarca ertelenmesinin, emeğin, alın terinin iktidarın umurunda olmadığını gösterdiğini savundu.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nı ertelemek yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktır. Bundan sonra iş cinayetine kurban gideceklerin vebali, AKP'li bakanların ve milletvekillerinin boynundadır.

Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi kanunu ile işçilerin haftada bir gün tatil yapmasını zorunlu kılıp, haftada 6 günden fazla çalışmayı yasaklayan 'Hafta Tatili Hakkındaki Kanununu da yürürlükten kaldırdılar. 'Üretimi desteklemek' dedikleri işçiyi, haftanın 7 günü çalıştırmak olsa gerek. İşçinin hafta tatiline bile göz koyan bir anlayış, işçiye köle gözüyle bakan anlayıştır. İşçiye verilen haklar, 93 yıl sonra AKP Hükümeti tarafından işçinin elinden alınmak isteniyor."