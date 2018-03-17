Hükümet tarımı ayak bağı görüyor

Mart 2018) Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök’ü ziyaret ederek şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusundaki endişelerini paylaştı.

Uysal, şeker fabrikalarının kapatılmaması konusunda Şeker-İş Sendikası’nın başlattığı imza kampanyasına da destek verdi. Hükümetin ‘Derviş politikaları’ olarak ifade edilen politikaların devamı olarak tarım; ne yazık ki ayak bağı olarak değerlendirdiğini söyleyen Gültekin Uysal, “Türkiye gıda güvenliğinin, milli güvenliğin önemli bir parçası olduğu bir noktada, şeker pancarı, nişasta bazlı şeker, şeker fabrikalarının satılması konularında hem kamuoyunun hem bu işin birincil muhatabı olarak sizlerin mücadelesinin hem de bizlerin farkındalığı ve mücadelesi ortadadır” dedi. Ankara- Fatih Karagöz

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