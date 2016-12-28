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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Hulusi Akar'a 10 soru gönderildi

28 Aralık 2016, Çarşamba 12:42
Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a 10 soru gönderdi.

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı olarak 10 soru gönderdi.

Akar'a yöneltilen sorular arasında şunlar yer alıyor:

-MİT'ten size ulaşan istihbarat bir darbe girişimi kuşkusu yönünde mi yoksa MİT'e yapılacak bir operasyon muydu?

-Bu istihbaratla ilgili Sayın Başbakan Sayın Cumhurbaşkanı veya özel kalemleri ile bir görüşmeni oldu mu? Bu konuda size ulaşan bilgiler ve aldığını tedbirlerle ilgili bilgi verebilir misiniz?

-Görev süreniz içerisinde FETÖ'yü güvenlik açısından tehdit olarak gören herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu?

-TSK içinde FETÖ mensupları olduğunu tespit ettiniz mi? Bu konuda istihbari çalışma için MİT'ten talepte bulundunuz mu? Nasıl bir girişiminiz oldu?

-FETÖ'nün TSK'ya sızmasının farkedilemeyişinin sebebi kanaatinizce nedir?

-Darbe girişiminde sizin etkisiz hale getirilişiniz Akıncı Üssü'ne götürülmeniz ve Çankaya Köşkü'ne getirilişinizi anlatır mısınız?

-Boğazınız kemerle sıkıldı mı? Bu iddialar hakkında ne dersiniz?

-Mehmet Dişli'nin açıklamalarını o anda sizin yanınızda bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Akıncı Üssü'nden nasıl kurtuldunuz?

Yanıtların ise kısa sürede komisyona gelmesi bekleniyor.

Rapor yazım aşamasına geçen komisyonun görev süresi 4 Ocak'ta sona erecek.

NTV

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  • fahri

    28.12.2016 17:44:53

    Soruşturma komisyonu çok uzak mıymışta gidememiş.Darbenin göbeğindeki insanlarda gitmezse bunu kimin yaptığı nasıl ortaya çıkacak

Risale-i Nur Külliyatı

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