Hulusi Akar Irak sınırında

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Irak’ta Irak ile birlikte Sincar’da PKK hedeflerine operasyon düzenlenebileceği açıklamasının ardından, TSK’dan Irak sınırına en üst düzeyde ziyaret geldi.

Öğle saatlerinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Alay Komutanlığına gelen Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, burada askerlerle birlikte yemek yedi. Orgeneral Akar ve beraberindekiler, daha sonra Irak’ın kuzeyindeki askeri üs bölgelerini ziyaret etmek üzere buradan ayrıldı.

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