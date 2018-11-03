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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hürriyet azaldıkça demokrasi geriliyor

03 Kasım 2018, Cumartesi
FREEDEM HOUSE, HAZIRLADIĞI “DİJİTAL OTORİTERLİK” RAPORUNDA HÜR İNTERNET KULLANIMINI KISITLAMANIN DEMOKRASİYİ GERİLETTİĞİNİ DUYURDU.

BATILI ÜLKELERE ÇAĞRI

Raporda, hür internet kullanımının giderek azalmasının dünya genelinde demokrasinin “gerilemesine” yol açtığı ifade edildi. İnternette yapılan dezenformasyon ve propagandanın kamusal alanı “zehirlediği” vurgulanan raporda,  demokrasiyle yönetilen Batılı ülkelere, internet hürriyetine sahip çıkmaları çağrısında bulunuldu.

TÜRKİYE’DEKİ SEÇİME MÜDAHALE

“Dijital otoriterlik” zihniyetini, hükümetlerin teknoloji ile vatandaşlarını kontrol etme metodu olarak gördüğü belirtilen raporda, Rusya’nın hackerlar vasıtasıyla, ABD’de olduğu gibi, Türkiye’deki seçimlerde de 50 milyonun seçmeni dezenfermasyon ve propagandalarla etkiyelerek, seçim sonuçlarında etkili olduğu iddiasını ileri sürdü. 

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Hürriyet azaldıkça demokrasi geriliyor

İnternet hürriyetinin azalmasının demokrasiyi “gerilettiğini” belirten düşünce kuruluşu Freedom House, dezenformasyon ve propagandanın kamusal alanı “zehirlediğini” söyledi. 

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un yıllık internet hürriyeti konulu raporunda, hür internet kullanımının giderek azalmasının dünya genelinde demokrasinin “gerilemesine” yol açtığı ifade edildi. Söz konusu trende ilişkin özellikle Çin ve Rusya hedef alındı. Kuruluşun yayınladığı “Ağın Özgürlüğü 2018: Dijital Otoriterliğin Yükselişi” isimli raporuna göre, dünya çapında internet kullanım özgürlüğü 2018 yılında düşüş gösterdi. Söz konusu trendin sekiz yıldır istikrarlı bir biçimde sürdüğünü belirten kuruluş, buna “Çin modeli kapsamlı sansürcülüğün” giderek daha fazla ülke tarafından benimsenmesini gerekçe gösterdi.

Bilgileri çalınan kişiler, ‘siyasÎ sömürü’ mağduru

Batı demokrasilerine aktif mücadele çağrısında bulunan Freedom House, raporunda “Demokrasiler kendi ilke ve çıkarlarını eşit kararlılıkla ilerletmekte başarısız oldukları takdirde, dijital otoriterlik hükmen kaçınılmaz bir hakikat haline gelecektir” ifadesini kullandı. Freedom House raporunda, dijital düzlemde yasa dışı faaliyetler yürütülmesi vasıtasıyla diğer ülke vatandaşı insanların siyasi fikir ve tutumlarını etkileme çabalarına da değinildi. Rapor, Facebook’un 87 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını su yüzüne çıkaran Cambridge Analytica skandalını hatırlatarak, bilgileri çalınan bütün kişileri “siyasi sömürü” mağduru olarak nitelendirdi.

Yalan haberlerle muhalifler susturuluyor 

İnternet üzerinde kasten yanlış haber yayma (dezenformasyon) ve propagandanın kamusal alanı “zehirlediğini” ifade eden Freedom House, otoriter liderlerin “yalan haberleri” araçsallaştırarak muhalifleri susturmasının da demokrasinin önündeki tehditlerden biri olduğunu vurguladı. DW’nin haberine göre raporda, “Dijital otoriterlik, devletlerin vatandaşlarını insan özgürleşmesinin bir motoru olan internet kavramının saptırılması suretiyle, teknoloji aracılığıyla kontrol etmesinin bir yöntemi olarak teşvik ediliyor” ifadelerine yer verildi.

50 milyon Türk seçmen etkilendi

Raporda, Kremlin güdümündeki Rus hackerların yabancı ülkelerdeki seçimlerin sonucunu etkilemek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına da değinildi. Raporda güvenlik araştırmacılarının ulaştığı veriler ışığında, yürütülen dezenformasyon kampanyalarından yaklaşık 50 milyon Türk seçmenin de etkilendiği belirtildi. Bu faalieylerden etkilenen seçmen sayısı ABD’de 198 milyon, Meksika’da 93 milyon, Filipinler’de ise 55 milyon olarak listelendi.

 

Etiketler: freedom house, internet, hürriyet, demokrasi
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