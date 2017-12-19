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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Hürriyet için imana çalışmak lazım

19 Aralık 2017, Salı
Gazeteci-yazar Ali Ferşadoğlu: “Müstebidlerden kurtulmak için hürriyeti yeşertmek, hürriyeti getirmek için de imana çalışmak lazım.”

Gazetemiz yazarlarından Ali Ferşadoğlu, “Müstebidlerden kurtulmak için hürriyeti yeşertmek,  hürriyeti getirmek için de imana çalışmak lazım. Onun için de çok okumalı” dedi. Ferşadoğlu, Demokrat Eğitimciler Derneği (DED) tarafından İstanbul Yeni Asya Vakfı’nda tertip edilen, “OHAL Problemleri ve çözümü” konulu bir seminer verdi. Açılış konuşmasını yapan DED Genel Sekreteri M. Hanefi Örnek, “Türkiye’nin normalleşmesi için vicdan sahibi her insanın zulme dönen OHAL uygulamalarına karşı çıkması gerekiyor. Sivil Toplum Kuruluşu olarak biz Demokrat Eğitimciler Deneği devletimize zorla giydirilen bu deli gömleğini çıkarıp devletimizin içeride ve dışarıda prestij kaybının giderilmesi gerekir. Biz de bu seminerimizde bunu amaçladık ve bu duyarlılığımızı OHAL kalkıncaya kadar devam ettireceğiz” dedi.

En büyük düşmanımız cehalet

Dah asonra söz alan Ali Ferşadoğlu, Bediüzzaman’ın “Millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti dahi müstebit yapar” ifadesini hatırlatarak şöyle devam etti: “Müstebidlerden kurtulmak için hürriyeti yeşertmek lazım. Hürriyeti getirmek için imana çalışmak lazım. Onun için de çok okumalı. Kitaplı bir milletiz ama kitapsız kaldık. En büyük düşmanımız cehalet. Cehalet ise okuyarak aşılır. Bilgi üretilmediği için bu haldeyiz. Bediüzzaman bunu nasıl aşıyor? Sunmuş olduğu Risale-i Nur eserleriyle bir senede hakikatli âlimler yetiştiriyor, cehaleti yeniyor.”

Hakkı, hukuku ve adaleti ayakta tutmalı 

“Her Müslümanın her hali Müslüman olmadığı gibi, her kâfirin her hali de kâfir değildir” diyen Ferşadoğlu, “Hak kimdeyse savunmak lazım. Üstad, fena fani bir adamın baki, güzel bir sözü diye dinsizlerin dahi sözünü almıştır. Ama şu an böyle bir  şey söz konusu olamıyor. İnsanlar hakkı konuşmaktan korkuyor. OHAL’in sona ermesi için, hakkı, hukuku, adaleti ayakta tutmak gerek. Hakkı ayakta tutmak farzdır. Hakkı savunursak kazanırız. Sonuç alamıyoruz diye bırakamayız. Çünkü biz sayı ve sonuç odaklı çalışmıyoruz. Rıza ve hakikat odaklı çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kübra Örnek / İstanbul

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